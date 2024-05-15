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Haberler Galeri Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

Bir Demet Tiyatro, Vizontele, Hükümet Kadın, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara geri döndü. Hayatı merak konusu olan usta oyuncunu gözlerden uzak tuttuğu oğlu son haliyle gündem oldu. Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran oyuncunun merhum eşinden olan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:01
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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

Zafer Çika ile Demet Akbağ, 2000 yılının Mayıs ayında ilk ve tek çocukları olan Ali'yi kucaklarına aldı. 1 çocuk annesi Demet Akbağ, merhum eşinden olan oğlunu kameralardan uzak tutuyor.

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

2019 yılında trafik kazasında eşini kaybeden Demet Akbağ'ın 23 yaşındaki oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Demet Akbağ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY