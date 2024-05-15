Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın oğlu Ali kocaman delikanlı oldu! Gözünden sakındığı çocuğu...

Bir Demet Tiyatro, Vizontele, Hükümet Kadın, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara geri döndü. Hayatı merak konusu olan usta oyuncunu gözlerden uzak tuttuğu oğlu son haliyle gündem oldu. Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran oyuncunun merhum eşinden olan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'nın son hali...