15 Mayıs 2024, Çarşamba
Türkiye ilk kez A Haber'den öğrendi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler: 280 kişiyi takibe almışlar!
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının Emniyet ayağında neler yaşanıyor? 3 polis müdürü neden açığa alındı? Talimat nereden geldi? Kimin adına çalıyorlar? Serdar Sertçelik kim? Yeni 17/25 Aralık darbesi mi planlandı? Medya ayağında kimler var? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı detayları ilk kez A Haber'de anlattı. Şimşek, "Üst düzey siyasilere ve gazetecilere uzanan dinleme skandalı var" dedi. İşte FETÖVARİ kumpasta son bilgiler...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:36
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