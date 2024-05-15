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Haberler Galeri Türkiye ilk kez A Haber'den öğrendi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler: 280 kişiyi takibe almışlar!

Türkiye ilk kez A Haber'den öğrendi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler: 280 kişiyi takibe almışlar!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının Emniyet ayağında neler yaşanıyor? 3 polis müdürü neden açığa alındı? Talimat nereden geldi? Kimin adına çalıyorlar? Serdar Sertçelik kim? Yeni 17/25 Aralık darbesi mi planlandı? Medya ayağında kimler var? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı detayları ilk kez A Haber'de anlattı. Şimşek, "Üst düzey siyasilere ve gazetecilere uzanan dinleme skandalı var" dedi. İşte FETÖVARİ kumpasta son bilgiler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:36
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Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? A Haber’de çarpıcı sözler: Medya ayağı var!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının perde arkası ne? Örgütün iki numarası Serdar Sertçelik kim? Nasıl yurt dışına kaçtı? Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'nde sorgu odasında Uğur Dündar ile neden görüştü? 3 polis müdürü talimatı nereden aldı? Türkiye'ye yeni darbe girişimi mi? FETÖVARİ darbe girişimi mi?

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Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? A Haber’de çarpıcı sözler: Medya ayağı var!

KUMPASTA SON BİLGİLER A HABER'DE

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, çarpıcı detayları ilk kez A Haber'de anlattı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


İşte o açıklamalardan satır başları;

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Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? A Haber’de çarpıcı sözler: Medya ayağı var!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü: Biz bu olayı en başından beri Turkuvaz Medya olarak gündeme getirdik. Yaptığımız araştırmalarda böyle bir FETÖVARİ kumpasın varlığından haberdardık. Soruşturma tam başlatılmadığı için biz de temkinli yaklaşıyorduk.

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Türkiye’ye yeni darbe girişimi mi? Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? A Haber’de çarpıcı sözler: Medya ayağı var!

MEDYA AYAĞI KİM?

Medyaya servis ettikleri kim? Bir internet sitesi. İlk görüntüler orada yayınlandı. Yayınlandıktan sonra Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu gibi FETÖ'cü firari gazeteciler bu operasyonu sürekli köpürttüler. Muhalif medya firari gazeteciler sürekli köpürttüler.

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Türkiye ilk kez A Haber’den öğrendi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler: 280 kişiyi takibe almışlar!

"ANKARA EMNİYETİ BU OPERASYONU BİZDEN SAKLADI"

Ben orada tepkimi şöyle koymuştum. Biz Sabah Gazetesi olarak Ankara'da güçlü bir ekibimiz var. A Haber olarak güçlü bir ekibimiz varken Ankara Emniyeti bu operasyonu bizden sakladı. Sadece o internet sitesi üzerinden bu olayı özel olarak kamuoyuna duyurdular. Neden devletin haber ajansı AA, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı üzerinden değil de bu T24 adlı internet sitesi üzerinden bütün sermayesi yabancı istihbarat örgütleri tarafından planlanan Alman istihbaratı tarafından finanse edilen bu internet sitesine bu operasyon verildi? Verilince ben orada tepkimi koymuştum.