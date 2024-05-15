Türkiye ilk kez A Haber’den öğrendi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler: 280 kişiyi takibe almışlar!

"ANKARA EMNİYETİ BU OPERASYONU BİZDEN SAKLADI"

Ben orada tepkimi şöyle koymuştum. Biz Sabah Gazetesi olarak Ankara'da güçlü bir ekibimiz var. A Haber olarak güçlü bir ekibimiz varken Ankara Emniyeti bu operasyonu bizden sakladı. Sadece o internet sitesi üzerinden bu olayı özel olarak kamuoyuna duyurdular. Neden devletin haber ajansı AA, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı üzerinden değil de bu T24 adlı internet sitesi üzerinden bütün sermayesi yabancı istihbarat örgütleri tarafından planlanan Alman istihbaratı tarafından finanse edilen bu internet sitesine bu operasyon verildi? Verilince ben orada tepkimi koymuştum.