15 Mayıs 2024, Çarşamba
Efsane oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar'ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası'nın Tahsin'i...
Avrupa Yakası dizisinin Tahsin Bey'i olarak bilinene merhum oyuncu Gazanfer Özcan, 2009 yılında vefat etmişti. Efsane oyuncu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. "Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle hafızalara kazınan Gazanfer Özcan'ın eşi ve kızı gibi torunu da oyuncu çıktı. Usta oyuncunun torunu Hülya Avşar'ın klibinde bile oynamış. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:27
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