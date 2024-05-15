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Haberler Galeri Efsane oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar'ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası'nın Tahsin'i...

Efsane oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar'ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası'nın Tahsin'i...

Avrupa Yakası dizisinin Tahsin Bey'i olarak bilinene merhum oyuncu Gazanfer Özcan, 2009 yılında vefat etmişti. Efsane oyuncu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. "Kuruntu Ailesi"ndeki Hüsnü Kuruntu, "Avrupa Yakası"ndaki Tahsin Sütçüoğlu gibi karakterlerle hafızalara kazınan Gazanfer Özcan'ın eşi ve kızı gibi torunu da oyuncu çıktı. Usta oyuncunun torunu Hülya Avşar'ın klibinde bile oynamış. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:27
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Efsane oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar’ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası’nın Tahsin’i...

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nda izlediğimiz usta sanatçı Gazanfer Özcan 'Tahsin Sütçüoğlu' karakteri ile gönüllere taht kurmuştu

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Efsane oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar’ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası’nın Tahsin’i...

Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında hayatını kaybetmişti... Eşi Gazanfer Özcan ile 47 yıl aynı yastığa baş koyan Gönül Ülkü Özcan ise son olarak Yalan Dünya dizisi ile sevenleriyle buluşmuştu. Gönül Ülkü Özcan da 2016 yılında aramızdan ayrıldı.

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Efsane oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar’ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası’nın Tahsin’i...

Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan babasının izinden gitmiş ve sayısız projede yer alan sanatçı, Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınmıştı...

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Efsane oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar’ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası’nın Tahsin’i...

Şimdilerde 66 yaşında olan Fulya Özcan, babası o dönemdeki eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı Kuruntu Ailesi, Hüsnü Bey Amca ve Bizim Kuruntu Ailesi dizisinde Nihan karakterine hayat vermişti.

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Efsane oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar’ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası’nın Tahsin’i...

Yıllarca kendisi gibi oyuncu olan eşi Gazanfer Ündüz ile evli olan ve 2004 yılında boşanan Fulya Özcan'ın oğlu da aile mesleğini seçti ve oyuncu oldu. Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri olan Tarık Ündüz...