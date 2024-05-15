Efsane oyuncu Gazanfer Özcan’ın torunu bakın kim çıktı! Hülya Avşar’ın klibinde oynamış! Avrupa Yakası’nın Tahsin’i...

Yıllarca kendisi gibi oyuncu olan eşi Gazanfer Ündüz ile evli olan ve 2004 yılında boşanan Fulya Özcan'ın oğlu da aile mesleğini seçti ve oyuncu oldu. Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın torunu şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri olan Tarık Ündüz...