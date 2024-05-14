Araba Camındaki Siyah Noktaların Gizli Anlamı: Dikkatli Olun!

Sürücülerin dikkatini çekmiş olabilecek bir detay: araç camlarının kenarlarında bulunan ve genellikle benekli bir desene sahip olan siyah şeritler. Bu şeritler, ilk bakışta basit bir detay gibi görünse de, aslında sürüş güvenliği için hayati bir öneme sahiptir. Teknik terim olarak "frit" olarak adlandırılan bu şeritler, birçok sürücü ve araç sahibi tarafından genellikle göz ardı edilir. Ancak, bu siyah şeritlerin asıl işlevi oldukça önemlidir ve araçların güvenliği ve konforu için vazgeçilmezdir.