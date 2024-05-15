15 Mayıs 2024, Çarşamba
81 ilden duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve kamu kurumlarına silahlı ve silahsız olmak üzere 3.176 güvenlik görevlisi alacak. En az lise mezunu olan adaylar, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere başvurabilir. İşte İŞKUR güncel güvenlik alım ilanları
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:33
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