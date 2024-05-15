81 ilden duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere ilanlarını yayınlayan kurumlar en az lise mezunu adaylar arasından 3.176 personel istihdamı gerçekleştirecek. Alımlara ilişkin kurumlar ilan ile başvuru şartlarından son başvuru tarihine kadar merak edilen tüm detayları adaylara açıkladı. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları ve başvuru ekranı...