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Haberler Galeri 81 ilden duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

81 ilden duyuruldu! Onlarca kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve kamu kurumlarına silahlı ve silahsız olmak üzere 3.176 güvenlik görevlisi alacak. En az lise mezunu olan adaylar, Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere başvurabilir. İşte İŞKUR güncel güvenlik alım ilanları

Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:33
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81 ilden duyuruldu! Onlara kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere ilanlarını yayınlayan kurumlar en az lise mezunu adaylar arasından 3.176 personel istihdamı gerçekleştirecek. Alımlara ilişkin kurumlar ilan ile başvuru şartlarından son başvuru tarihine kadar merak edilen tüm detayları adaylara açıkladı. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları ve başvuru ekranı...

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81 ilden duyuruldu! Onlara kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.

BAŞVURU EKRANI

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81 ilden duyuruldu! Onlara kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

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81 ilden duyuruldu! Onlara kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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81 ilden duyuruldu! Onlara kurum aynı anda İŞKUR’a ilan verdi! KPSS şartsız lise mezunu 3.176 personel alınacak

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.