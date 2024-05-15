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Haberler Galeri Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulundu. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, geçtiğimiz gün her şeyi itiraf etmişti. Eski eş Emine, kan donduran cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Stüdyoya gelen Burhanettin ise cinayet iddialarını reddetti. Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, Burhanettin Öztürk ve Şaban Ataş'ın iki oğluyla birlikte Emine Karabulut gözaltına alındı. Bugün yapılan canlı yayında ise, operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Kimler gözaltına alındı? İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:20
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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulunurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Eski eş Emine Karabulut, cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.

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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15 Mayıs tarihli yayınına 53 gündür sonra cansız bedenine ulaşılan Şaban Ataş'ın ailesi katıldı.

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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

HTS KAYITLARI , SOMUT DELİLLER...

Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkan son bilgilere göre, Emine Karabulut'un cinayetle ilgili iddiaları HTS kayıtlarıyla doğrulandı. Anlı, canlı yayın sırasında HTS kayıtlarından bahsederek, "Emine 'Biz cinayeti işledik, sonra yaylaya attık. Sonra tekrar Şaban'ı attığımız yere gittik ve ben üzerini taşlarla örttüm' demişti. Gerçekten HTS kayıtlarında bu var. Sabah 05.00'te tekrar gitmişler. Burhanettin, 'Ben çıkmadım, evime gittim' diyordu ya... Beraber gitmişler. Emine doğru söylüyor" dedi.

Müge Anlı, Burhanettin'in hala cinayeti işlemediğini iddia ettiğini belirtti.

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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Geçtiğimiz gün Müge Anlı stüdyosundan gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.