Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor! İtiraf sonrası HTS kayıtları ortaya çıktı! Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar...

Türkiye Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan cinayeti konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Şaban Ataş'ın cesedi 53 gün sonra bulundu. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, geçtiğimiz gün her şeyi itiraf etmişti. Eski eş Emine, kan donduran cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Stüdyoya gelen Burhanettin ise cinayet iddialarını reddetti. Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, Burhanettin Öztürk ve Şaban Ataş'ın iki oğluyla birlikte Emine Karabulut gözaltına alındı. Bugün yapılan canlı yayında ise, operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Kimler gözaltına alındı? İşte, son gelişmeler...