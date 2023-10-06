İ

ekonomi kanallarında ağlaşıyorlar...Salı günü bir tekstilciyi izledim...Önce Şimşek ve Erkan'ı göklere çıkardı, sonra çenesini dertli dertli sıvazlayarak, "Fakat şunu söylemek zorundayım" diye devam etti:Demek istiyor ki...başka türlü uluslararası piyasadarekabet şansımız olamaz...Tekstil ihracatçısı beyefendiyi izlerken, içimdendiye geçirdim.Lakin kriz zamanlarındadolar ve lira hakkında ne düşündüğünükim sorar ki?

***

Günümüzün makro ekonomi kahramanları ihracatçılar...Zamana göre değişiyor.Çoğunlukla müteahhitler öne çıkıyor.Pek nadir olarak sanayiciler...Bazen hizmet sektörünün patronları...Fakat ihracatçılar gerçekten ilginçler...Geçen sene de hatırlarsınız, asgari ücretlerin maliyetleri yükseltmesinden şikâyet ediyorlardı.

***

Dün bir dostum,dedi.Cari açık sorunu ve döviz ihtiyacının vesayeti desek yanlış olmaz.Aslında bugünlerde...Siyasetin pek tartışmadığımız ve aklımıza da getirmek istemediğimiz bir yüzüyle;hesaplaşıyoruz.Kendimizi aldatmayalım...Bir süre daha böyle gidecek.

***

Bir de işin çarşı pazar tarafı var, malum.Bütün bir yaz boyunca yüksek fiyattan almaya razı olsak bile birçok meyve, sebzenin düzgününü yiyemedik.Herkes birbirinin kulağına fısıldadı:İyileri ihracata gidiyor da ondan...Bir tanıdığım mobilya alacak; katalogdan beğenmiş amademişler, küsmüş çıkmış mağazadan.

***

Şundan eminim, bu tünelden çıkarız...

İhracatçı da ışığın göründüğü noktaya doğru ilerleyen devasa mekanizmanın işleyen parçası...

Fakat şu nokta belli oldu: Bu gidişle ihracatçıları hükümet sevse, halk sevmeyecek.

***



NOT DEFTERİ

Bazı hakikatler insanın içini kaplar, bütün damarlarına, sinir uçlarına kadar her yerini doldurur ama bir damlasını bile dışarı atamazsın. (KEREM EKSEN / Ölümden Uzak Bir Yer)