Aynı şeyi düşünüyoruz, değil mi?Astronot kılıklı adamlar, bina kapılarına yapılan kaynaklar, hızla inşa edilen salgın yatakhaneleri...Hepsi hortladı sanki...Tek fark bu kez protestoların olması...

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Neden?O zaman kitlesel panik üretenler sanki şimdi "Çin'i kendi haline bırakın, ne halleri varsa görsünler!" duygusunu yayıyor.Hatta protestoların büyümesi için el ovuşturanlar da var.Yoksa yine "6'lı masa" ve Dünya Kupası afyonuyla idare mi etsek?..

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"Sıfır Kovid politikası" bahanesiyle ÇKP toplum düzeninin dokusunu daha da sıkılaştırmaya ve yeni yerleşimleri devreye sokmaya mı çalışıyor?Yoksa dünyanın dört bir köşesinde biyolojik silah laboratuvarları olan Batı hegemonyası Çin'i böyle böyle bitirmeyi mi planlıyor?"Kültür Devrimi" (1966-76) sırasında sırf politik düzenlemeler uğruna 5 milyon kişiyi doğrudan öldüren, 40 milyon kişiyi kıtlıkla baş başa bırakabilen bir rejime inanmam zor. Çin, devlet kapitalizmine geçti diye bu özellikleri değişti sanıyorsanız, aldanıyorsunuz.Batı'ya inanabilir miyiz? Çin coğrafyasına karşı hâlâ sömürgeci iştahını kaybetmemiş Batı'ya ve medyasına niye inanayım?

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Komşusu hep hocanın eşeğini ister, alıp öyle tarlaya gidermiş.Bir, iki, üç...Sonunda Nasreddin Hoca'nın tepesi atmış..."Yok" demiş, "eşeği biraz önce başkasına verdim!"Tam o sırada ahırdan anırma sesi gelince, komşu "Hani yoktu?" diye sormuş.Hocademiş;

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Şimdi yukarıdaki fıkra duruma uydu mu?

Bilemiyorum.

Ama şunu biliyorum...

Global bilgi akışının iktidarını ellerinde tutanlar gerektiğinde bu fıkrayı duruma uydururlar...

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NOT DEFTERİ

Cinayet bu be! Niye böyle yapıyoruz? Niye ıkına sıkıla iki uzun hikâye yazabilmiş bir züppeye büyük romancı diye sayfalar ayırıp özel sayılar düzenliyoruz da, yaşadığı dönemin toplumsal ve bireysel panoramasını bir düzine "baba" romanla çizmiş 'kalem erbabını' böyle hiçe sayıyoruz? (ATTİLA İLHAN / Hangi Edebiyat)