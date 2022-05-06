Nasreddin Hoca mışıl mışıl uyurken birden uyanıvermiş.Karısını dürtüp "Hanım kalk, gözlüğümü bulamıyorum" demiş.Kadıncağız şaşkın halde "Be adam uykuda gözlüğünü ne yapacaksın?" deyince...Hoca "Sen yine de ver, rüyamı daha iyi göreyim" demiş.

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Eh, has bir Hoca fıkrası olmadığı ortada...Ama zaten öyle bir şey var mı ki?13. yüzyıldan bu yana Anadolu kültürü beğendiklerini Hoca fıkralarının arasına katmış, beğenmediklerini çıkartmış.Peki bu fıkra aklıma nereden geldi derseniz...Ben de insanım...Gazeteleri açınca, onca hayati önemde haber arasında, elimde olmadan gözümyazılarına takılıyor.Ve şu soru da kafamı kurcalıyor...Hadi muhalefet uykuda ve rüyasını iyi görebilmek içinarıyor.

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Adınadenilenbir iktidar planı var mı?Yok!Sorunları çözmek için projeleri var mı?Yok!Geçtim onu, sorunların ne olduğuna dair ciddi bir fikir beyan etmiş bile değiller.tek bir siyasetçi çıkmazaralarından...Sırtlarını sıvazlayan Batılı abilerinin düşüncelerinden bile o kadar bihaberler ki, hâlâ yirminci yüzyıl teranelerini tekrarlıyorlar.Zaten hepsi siyaset işinilara verdi; en fazla altılı, beşli, dörtlü toplanır sohbet ederler!Tek tek Kemal Bey, Ekrem Bey, Meral Hanım diye bakmak akıl kârı değil yani...

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İlle de bu konu önemli diyorsanız...

İçerideki masaları boş verin!

Dışarıdaki masalara bakın...

Aday kim olur, sorusunu da onlar belirler.

İngiltere masası mesela...

Hızla eski günlerine dönüyorlar.

Her konuda egemen olmak isterlerken bizdeki acentelerini baştan "dizayn" etmekten kaçınırlar mı? Hayır! Tam tersine, harıl harıl çalışıyorlar.

Almanya masası mesela...

Çok yıprandılar.

Gezi dönemi hatıraları bugünlerini kurtaracak gibi gözükmüyor; yeni bir "çıkış" arıyorlar.

Ama en doğrusu, siyasilerin olduğu yere değil, sokakta olup bitenlere bakmaktır.

En yerli meselelerimizi bile ecnebi parmaklar kurcalıyor.

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AYNA

Gerçek kahramanlık, herkesin huzurunda yapabileceğimiz şeyleri kimse yokken de yapabilmektir. La ROCHEFOCAULD