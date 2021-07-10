Dünya SağlıkÖrgütü'nün sinyali çaktığını kim inkâredebilir?.. Tamam, örgüt şimdilik sadeceİngiltere'yi uyardı. İngilizlerin rehavetiniolaraknitelendirdi. Ama ağustos, eylül aylarındabu deyimin her ülke için kullanılacağınıve yeni birtalebigeleceğini kestirmek çok da zor değil.Devletler yeni kısıtlamaları kaldırabilirlermi? Hayır! Onlar da buna karşılıkaşı kampanyalarınıolarak gösteriyorlar. Eh, tabii kiarada dev ilaç endüstrisi cebini doldurdukçadolduruyor. Ya sıradan insanınhâli?.. Onlara da bir başka örgüt; DünyaEkonomik Forumu sürekli şöyle diyor:

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Pandemi hepsini sindirdigibi. Şimdilik... Bakalım, ne zaman"açılacak"lar?

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konuları açıldığında hemen şöyle diyenler var: "Ucuz yerler, ucuz yeme içme imkânları tükenmedi. Hatta Youtube'da ucuz tatil için önerilerde bulunan fenomenleri izlemek fikir verebilir." Doğru! Ben de bakıyorum o videolara bazen. Amabu ucuzluk imkânlarını araştırıp durmanın tuhaflığa dönüştüğünü kabul etmek gerekiyor. Bu ilçeler kendilerini başka bir yaşam tarzı için yeniden inşa ettiler. Oralarda ucuz tatilanlamına geliyor artık. Doğruya doğru... Oralarda ucuz tatil yapacağım ısrarıyla gezi teknelerinde kafa patlatmak ve sürekli tost yiyip piyasa yapmak yerinedaha iyi olmaz mı? Hatta İstanbul'un kuzeyindeki, günübirlik gidilen kıyılarda dolaşmak Çeşme'de ucuzluk aramaktan daha doğru tercih.

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İki aydır edebiyat dışı kitaplar okuyorum. Sert konular, yoğun meseleler... Araya nihayet Kevin Barry'nin polisiyesinu sıkıştırdım. İki emekli gangsterin sohbetinden oluşan romandaki şu satırlara bıyık altı bir gülümsemeyle takılıp kaldım: "Yaş almak insana hava katar. Belli yaştakileri hoş kılan şey umutsuzluk. Aslında ne var biliyor musun? Bütün sızlanmalarımıza rağmen... Sen ve ben...