Fıstık çamının ardından dolaşıp gelen serin sabah rüzgarı gelip yüzümü okşuyor.Mevsim döndü işte, diyorum içimden.Ağustosun tam ortası...Sabah yürüyüşü diyorum ya...Gözüm ikide bir cep telimdeki ""na gidiyorsa, buna yürüyüş denir mi?

***

Şimdi yürüyüşü bırakıp şu gölgeliğe uzansam...Gün de benimle birlikte uzasa...Hani Albert Camus meyveleri ballanmış incir ağaçlarını anlatırken "" diyor ya...O da ne?Şezlong mu atmışlar altına?Sarı minderleri var.Pek şık.Fakat uysalca kendini toprağa bırakmanın yerini tutar mı?

***

Başkaları da değerini bilsin diye çırpınıp durdum.Tarihin en büyük ve keskin "" olandahi eritensıcaklığını sevdim, hiç şikayet etmedim.Geçmişi ve geleceği havada asılı bırakan ve bizetattıran yüce gönüllü yanına şapka çıkarttım.Bir zamanlar, "" denilen çocuksuluğa bile inanmıştım, hatırlıyorum.Fakat şimdi içimde birvar.Salgın koşullarının sıkıntısı belki.Belki yaşlanıyor olmanın yorgunluğu.Aramız açılıyor mu ne!

***

Farkındayım...Yaz, yaşanan bir mevsim olmaktandoğru dönüşüyor benim için...Yoksa, sizin için de öyle mi?Hani o altın renkli ışık hüzmeleri nerede?Yaz seni de yalanlara alet ettiler ya, en fenası o işte!

***

Ey güzel mevsim...Kaç kez köşemde sana övgüler döşendim...Her seferinde "" diye seslendim.Yalnız yaza özgü sevinçler için dua ettim, kim bilir kaç kez.Şimdi gözlerimin önünden kayıp geçiyorsun...Evet!Bir tür yurt özlemi. Nostalji.Bir tanıma göre şöyle: "

***

Bir duvarın üzerine oturdum şimdi.Rüzgar hafifledi.Sabah, sıcak bir öğleye hazırlanıyor.Günün" geçti, geçecek.Akşamı beklemek gerek, akşamlar hala çok güzel.Şehirde yıldızları görmek zor ama aşağıdaki parka inip gözlerimi yukarı kaldırıyorum.