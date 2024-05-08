Rekabet Kurulu harekete geçti! META'ya 346 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu, META'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edildiği gerekçesiyle 346 milyon TL ceza verildi
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
13:02
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli oluşturduğu tespit edilerek META'ya 346 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Kurul'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;
Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarihli kararında, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilerek META'ya 346 milyon TL idari para cezası verilmiştir. META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmiştir. Kurul, bu yükümlülüklerden biri olarak, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesi için uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istemiştir.
META tarafından Kuruma sunulan öneriler görüşülmüş ve uyum tedbirlerinin yeterli olmadığı değerlendirilmiştir.
Kurul söz konusu değerlendirmesinde, uyum tedbirinin hayata geçirilmesinden önce Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine onay veren kullanıcılardan bu tercihlerine ilişkin kendilerinden yeni bir onay talep edilirken kullanıcılara gösterilecek ekran görüntüsüne odaklanmıştır. META tarafından sunulan uyum tedbirinin;
• Kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi,
• Yeterince şeffaf olmaması,
• Kullanıcıların hesapları arasında verilerin birleştirilmesini reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeler içermemesi,
• Veri birleştirilmesine onay vermek istemeyen kullanıcılar ile onay vermek isteyen kullanıcılara aynı kolaylıkta bir ekran sunmaması gerekçeleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli olmadığı değerlendirilmiş ve META'ya idari para cezası verilmiştir.