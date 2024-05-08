Rekabet Kurulu harekete geçti! META’ya 346 milyon TL ceza

Kurul'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarihli kararında, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilerek META'ya 346 milyon TL idari para cezası verilmiştir. META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmiştir. Kurul, bu yükümlülüklerden biri olarak, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesi için uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istemiştir.