Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: PARASINI ALMAK İÇİN…

İddianamede, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını, buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını öne sürdüğü yer aldı. Şüphelinin, taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü söylediği, ancak daha sonra samimi beyanda bulunarak maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiği kaydedildi.