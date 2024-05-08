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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

İstanbul'da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracına binen Yoosef Bagherian Gharehtapeh tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atıldı! Yanıkyürek hayatını kaybederken cani Yoosef Bagherian Gharehtapeh yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gharehtapeh hakkında istenen ceza belli olurken iddianamedeki detaylar kan dondurdu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:14
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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

Korkunç olay 17 Nisan'da İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 45 yaşındaki Yoosef Bagherian Gharehtapeh, aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak yol kenarına attı. Polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan Yoosef Bagherian Gharehtapeh, "Canavarca hisle adam öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.

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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

Yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Gharehtapeh'in 11 Şubat 2024'te 3 aylık vize sayesinde ülkeye iş aramak amaçlı giriş yaptığı, iş bulamadığı taktirde kaçak yollarla Almanya'ya gideceği bilgisi yer aldı.

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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: PARASINI ALMAK İÇİN…

İddianamede, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını, buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını öne sürdüğü yer aldı. Şüphelinin, taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü söylediği, ancak daha sonra samimi beyanda bulunarak maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiği kaydedildi.

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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

SAĞ BOYUN KISMINDAN BAŞLAYIP!

İncelenen araç içi kamera görüntülerine göre şüphelinin maktulün arkasına oturduğu, maktulü sağ boyun kısmından başlayarak defalarca bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin şoför koltuğuna geçip maktulü yan koltuğa aldığı, daha sonra maktulün montundaki cüzdanı alıp kontrol ederken araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği de iddianamede yer aldı.

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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek vahşice katledilmişti! Kan donduran detaylar iddianamede

Öte yandan şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira para ele geçirildi.