Adı üzerinde...Ulusal Egemenlik/Hakimiyeti Milliye Bayramı... Ecnebi ruhların, gayri milli fesatçıların...Bu bayramla ne işi olabilir?

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Ama göreceksiniz...Bu fırsatı da kaçırmayacaklar..."Ne işimiz var bizim Doğu Akdeniz'de, sondaj gemilerini geri çekin!" diyenler ve onlara alkış tutanlar..." diye ciddi ciddi dertlenenve virüsle mücadelemizde başarısızolmamız için dilek tutan pislikler...Bu akşam...Balkonlarına fırlayıp bayrak sallayacaklar.

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Aralarında pek az cahil kaldı, pek azı masum, pek azı kültürel sersemleşme kurbanı ne yazık ki...Ne yazık ki,bu kötülüğü seçiyorlar.Aralarındakadaralçaklardan geçilmiyor.En çok okudukları yazarlar Türkiye'nin başka ülkelere sağlık yardımlarıyla dalga geçiyor, o derece...Yalan haberlerinden, iftiralarından bıktık.Ellerinde kolonya, dezenfektan yerinevar.Dilleri ve zihinleri kötülük kumkuması.Ve artık hiçbir "" yanları yok, kalmadı.

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Onların 23 Nisan'ı onlara...İsterim ki...Benimkine karışmasınlar!İsterim ki...Çocukların da ardına saklanmasınlar.Ama istediğim gibi olmayacak elbette!Sağlık olsun!Daha fazla yazmamın anlamı yok!Ne yalan söyleyeyim...Bir daha da bu köşedekurmak istemiyorum.Çünkü üzerine konuşup düşünecek çok hayati başka konular var.

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Yazıyı İstiklal Marşı'nın şu kıtası ile kapatıyorum..."Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın."