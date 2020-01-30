Kuklalar tiyatrosu

Gördük!

2020 destur almadan ve bir an bile duraksamadan çok sert bir başlangıç yaptı.

Konuşulacak çok şey var.

Fakat bugün "Yüzyılın Planı/ Anlaşması" diye sunulan rezillik hakkında ilk elde söyleyeceklerimi alt alta sıralamak istiyorum...

BİR... Orada burada görüyorum; "Trump'ın tek derdi seçimi bir daha kazanmak, o yüzden planı çok da ciddiye almak gerekmez" diyen şapşallar var. Bu plan 2017 yılında hazırlanmaya başlandı. O zamanlardan başlayarak bizim medyada birkaç kalem üzerine yazdık, çizdik. Yani bir seçim çalışması değil; 21. Yüzyıl'da bölgeyi nihai olarak şekillendirme çabasının önemli bir adımıdır. Doğru! Zamanlaması güncel bir hesap taşıyor. O da seçimle ilgili olmaktan çok Senato'da süren "azil" soruşturmasının etkisini kırmak üzerine kurulu bir hesap...

İKİ... Planı oluşturup mekik diplomasisiyle altını dolduran kişi Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ve ekibidir. Hani 2010'ların başlarında Washington koridorlarında "Kimin kızıyla evlenirse, babası Başkan olur" denen Kushner. Şu önemli: Damadın ulusalcılar kadar küreselcilerle de sıkı bağları var. Yani "Yüzyılın Planı"nın altında geniş bir hegemonlar/elitler uzlaşısı var.

ÜÇ... Hiç uzatmadan söylemek gerek: Bu işin müzakere tarafı uzar, sürer, ortalık karışır (kabul edilir yanı yok, karışsın elbet!) ama bir noktasında devreye NATO sokulur. Yani İsrail NATO'ya davet edilir. Kuşkunuz olmasın ki, Türkiye dışında kimse ses çıkarmaz. Demek ki, kriz hep kapıda!

DÖRT... İlginçtir, ABD, İsrail ve Körfez ülkeleri sorunun Filistinliler tarafını (Gazze hariç) çok büyütmüyorlar. Yeni yöneticiler ve mali refah desteğiyle bu iş çözülür, Filistinliler ikna edilir diye bakıyorlar. 2018 yılında bu köşede "Gazze'yi taşırlarsa, şaşırmayın" başlığını boşuna atmamıştım. Geniş yığınları Sina sınırındaki ceplere taşıyacakları dün Batı medyasında yayınlanan haritalarda net olarak görüldü. Çatışan ve Gazze'de kalmak isteyenleri de "politik problem" olmaktan çıkartıp "insani problem" ve "terör" dairesine hapsetmeyi hesaplıyorlar.

BEŞ... Şimdi BAE'nin uzun zamandır süren yönetim kurgusu, Sisi'nin darbesi ve Prens bin Selman iktidarının nedenleri herhalde daha iyi anlaşılmıştır. Hepsi kukla. Şimdi Lübnan ve Ürdün de hızla dizayn edilecek. Bölgede direnen ve bağımsız kalan tek ülke Türkiye.

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