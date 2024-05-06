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İBB çukuruna düşen Edanur Gezer'in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de İBB'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümü ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mühendis Furkan K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bilirkişi raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:00
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İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 26 Nisan'da Menekşe Parkı'nda rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı tespit edilince kazı çalışmaları başlatıldı. Ekip kazıyı yaptıktan sonra içi su dolu çukuru öylece bırakıp bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra ise akrabalarıyla orada piknik yapmaya giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, su dolu çukura düşerek hayata gözlerini kapadı.

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İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

MÜHENDİS TUTUKLANDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı. Furkan K. dün tutuklandı. Diğer Sezai A. ile Fayık C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Sabah'ın haberine göre olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda İBB çalışanı 5 kişi "kusurlu" olarak tespit edilirken, facianın göz göre göre yaşandığı ortaya çıktı.

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İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

EDANUR'UN TEYZESİ: UYARI LEVHASI YOKTU!
Bilirkişi raporunda ilk olarak olayın tüm taraflarının ifadelerine yer verildi. Buna göre; Edanur'u piknik alanına götüren teyzesi Sinem Y. ifadesinde; yemek için sofradayken küçük kızın olmadığını fark edince aramaya başladığını, yaklaşık 15-20 dakika sonra güvenlik görevlisinin piknik yaptıkları yere yaklaşık 30-40 metrelik bir mesafedeki içi su dolu çukura düştüğünü ve etrafında herhangi bir uyarı levhası ve şeridin olmadığını beyan etti.

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İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

SIZINTI İÇİN GELMİŞLER, BU İŞ İSKİ'NİN DEYİP GİTMİŞLER
Edanur'u suyun içinde bulan güvenlik görevlisi Arif S. ifadesinde; "İş makinesinin olay günü çalışma yapmak için 11.29'da parka giriş yaptığını ve güvenlik görevlisi Turgut A'nın WhatsApp grubundan bilgilendirme yaptığını bildirdi. Daha önce bilgilendirmesi yapılan yerde 04.04.2024 12:40 kazma kürekle çalışma yapılmak istendiğini fakat sızıntının derinde olduğunu fark ettiklerinde çalışmayı sonlandırarak gittiklerini, yaklaşık 1 aydır devam eden su sızıntısının olduğu yerde gelen iş makinasının çalışmaya başladıklarını, çalışma ortamında uyarı levhası vb. olmaksızın çalışmaya başladıkları, iş makinesinin 3-4 kepçe kadar toprak çıkarması ile kazı alanın su ile dolduğu, kazıyı yapan operatör ve tesisatçının bu işin İSKİ tarafından yapılması gerektiğini söylemesi sonrası operatör iş makinesi ile birlikte parkında girişindeki şantiyeye yemek yemeye gitti" dediği öne sürüldü.

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İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

İLGİNÇ SAVUNMA: DUBA YOKTU, ŞERİT ÇEKMEK İÇİN DE AĞAÇ YOKTU
Kepçeci yemeğe gittiğinde kazı alanında tesisatçının bulunduğunu aktaran Arif S., "Operatörün bu işin İSKİ'nin yapması gereken bir iş olduğunu, çalışma alanından ayrıldıkları esnada açılan çukurun kapatılıp kapatılmayacağını sorduğunu, kendisine 'Çalışma devam ediyor, yaklaşık 10 dakikaya kadar İSKİ görevlileri ve vidanjör gelecek, tamirat sonrası onlar kapatacak, kapatmaz ise yarın sabah ben gelir kapatırım, bana irtibatını ver, vidanjör gelince ben seni arar bilgi veririm sende yardımcı olur yönlendirirsin' dediğini, operatörün kendi irtibat numarasını verdiği ve saat 14:10 civarında çukuru kapatmadan kazı alanından ayrıldıklarını, güvenlik olarak herhangi bir bariyer ve dubaya sahip olmadıklarını, güvenlik şeridine sahip olduklarını fakat kazı alanının çevresinde bağlayacak ağaç veya herhangi bir şey olmadığı için kapatamadıklarını, vidanjörün yakında geleceği söylendiği için müdahale etmediklerini fakat yaya devriye atmaya devam ettiklerini, şarjının bitmek üzere olduğu için güvenlik merkezine geldiğini" ifadelerini kullandı.