İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

İLGİNÇ SAVUNMA: DUBA YOKTU, ŞERİT ÇEKMEK İÇİN DE AĞAÇ YOKTU
Kepçeci yemeğe gittiğinde kazı alanında tesisatçının bulunduğunu aktaran Arif S., "Operatörün bu işin İSKİ'nin yapması gereken bir iş olduğunu, çalışma alanından ayrıldıkları esnada açılan çukurun kapatılıp kapatılmayacağını sorduğunu, kendisine 'Çalışma devam ediyor, yaklaşık 10 dakikaya kadar İSKİ görevlileri ve vidanjör gelecek, tamirat sonrası onlar kapatacak, kapatmaz ise yarın sabah ben gelir kapatırım, bana irtibatını ver, vidanjör gelince ben seni arar bilgi veririm sende yardımcı olur yönlendirirsin' dediğini, operatörün kendi irtibat numarasını verdiği ve saat 14:10 civarında çukuru kapatmadan kazı alanından ayrıldıklarını, güvenlik olarak herhangi bir bariyer ve dubaya sahip olmadıklarını, güvenlik şeridine sahip olduklarını fakat kazı alanının çevresinde bağlayacak ağaç veya herhangi bir şey olmadığı için kapatamadıklarını, vidanjörün yakında geleceği söylendiği için müdahale etmediklerini fakat yaya devriye atmaya devam ettiklerini, şarjının bitmek üzere olduğu için güvenlik merkezine geldiğini" ifadelerini kullandı.