İBB çukuruna düşen Edanur Gezer’in ölümünde ihmaller zinciri! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

MÜHENDİS TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı. Furkan K. dün tutuklandı. Diğer Sezai A. ile Fayık C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Sabah'ın haberine göre olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda İBB çalışanı 5 kişi "kusurlu" olarak tespit edilirken, facianın göz göre göre yaşandığı ortaya çıktı.