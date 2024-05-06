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Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın oğlu Ali'nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı! Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine hayat veren oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. 64 yaşındaki Akbağ'ın, merhum eşinden olan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:57
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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu

Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Demet Akbağ, bu kez oğluyla gündem oldu.

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu

Zafer Çika ile Demet Akbağ, 2000 yılının Mayıs ayında ilk ve tek çocukları olan Ali'yi kucaklarına aldı. 1 çocuk annesi Demet Akbağ, merhum eşinden olan oğlunu kameralardan uzak tutuyor.

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu

2019 yılında trafik kazasında eşini kaybeden Demet Akbağ'ın 23 yaşındaki oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Demet Akbağ başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY

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Sandık Kokusu’nun Filiz’i Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu

EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU KINAY