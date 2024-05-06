06 Mayıs 2024, Pazartesi
Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın oğlu Ali'nin son haline bakın! Sır gibi saklıyordu
Usta oyuncu Demet Akbağ'ın gözlerden uzak tuttuğu oğlu ortaya çıktı! Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine hayat veren oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. 64 yaşındaki Akbağ'ın, merhum eşinden olan oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'nın son hali...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:57
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