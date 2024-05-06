06 Mayıs 2024, Pazartesi
MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni personel alımları için başvuruların başladığını duyurdu. MİT, belirli kadrolarda KPSS puan şartı aramadan personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları ve alım yapılacak kadroları resmi kariyer sayfası üzerinden duyurdu. İşte merak edilen o ilanlar…
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:40
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