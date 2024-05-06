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MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni personel alımları için başvuruların başladığını duyurdu. MİT, belirli kadrolarda KPSS puan şartı aramadan personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları ve alım yapılacak kadroları resmi kariyer sayfası üzerinden duyurdu. İşte merak edilen o ilanlar…

Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:40
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MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek. Bu kadrolar arasında İstihbarat Uzmanı, Mühendis, Dil Uzmanı, Tekniker, İHA Sistemleri Pilotu, Koruma ve Emniyet Memuru pozisyonları yer alıyor. KPSS puan şartı aramayan kurum başvuru şartları ve kadrolara ilişkin merak edilen tüm detayları resmi kariyer sayfasında açıklandı. İşte başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar…

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MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı başvurusu yapabilmek için öncelikle MİT resmi kariyer sayfası mit.gov.tr/mks/ adresine giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve akabinde öz geçmiş gönder bölümünde oluşturduğunuz öz geçmişi sisteme kaydedin. Başvurunuz kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

İstihbarat Uzmanı Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 35 yaşını doldurmamış olmak

3) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

4) Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır

MİT KPSS şartı olmaksızın personel alımlarını duyurdu! MİT, 7 farklı kadroda yeni personel topluyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…

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MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Diğer taraftan,

5) Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

6) Yönetme-yönlendirme,

7) Yüksek sorumluluk bilinci,

8) Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

9) Stres altında çalışabilme,

10) Detaylara önem verme,

11) Pratik ve hızlı düşünebilme,

12) Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

13) Ketumiyet

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MİT’te kariyer fırsatı: KPSS şartı olmaksızın personel alımına başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları…

Dil Uzmanı Şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 40 yaşını doldurmamış olmak

3) Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının - birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı - mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

- Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak