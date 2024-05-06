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Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırttı! Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Evgar'ın kardeşi merak konusu oldu. Meğer o da kendisi gibi oyuncuymuş. İşte Demet Evgar'ın yakışıklı kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:42
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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...

Bahar dizisinin güzel oyuncusu Demet Evgar, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı. Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, birçok kişiyi şaşırttı ve merak uyandırdı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...