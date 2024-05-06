06 Mayıs 2024, Pazartesi
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi de çok ünlü! Abla - kardeş aynı dizideymiş! Meğer birlikte oynamışlar...
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar hakkında çıkan gerçek herkesi şaşırttı! Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Evgar'ın kardeşi merak konusu oldu. Meğer o da kendisi gibi oyuncuymuş. İşte Demet Evgar'ın yakışıklı kardeşi...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:42
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