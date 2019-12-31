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HAŞMET BABAOĞLU
2020 ve sonrası

2020 ve sonrası

31.12.2019, Salı
Tamam, anladık...
2019'un son günü bugün.
Uyduruk bir takvimin; bize sorulmadan içine dahil edildiğimiz bir uluslararası konvansiyonun heyecanı olur mu?
Oluyor, olduruluyor.
Ama insan sormaz mı hiç?..
Geleneğin derinliklerine ve tek tek hepimizin kalbine dair en ufak bir iz taşımayan bir takvimin son günü için hop oturup hop kalkmak niye?
İş güç düzenimizi bu takvime feda ettiğimiz yetmiyor mu?
O kadarla kalsın işte!
İlle de bugünde metafizik bir gerçeklik arayanlara happy new year!
Bilmem, Engin Ardıç köşesinde yine "dikkat edin de, çam ağacının iğne yaprağı bir yerinize batmasın!" diye not düşmüş müdür?

***

Ha şunu da unutmamalı...
Stratejistler elbette bu bildiğimiz takvime göre çalışıyorlar.
Planlar bu takvime göre yapılıyor; hedefler bu takvime göre konuyor.
Dolayısıyla kişisel dünyamızdan çıktığımızda, 2020'ler nasıl geçecek sorusunun ciddi bir karşılığı var.
Küreselci proje için 2025 kritik tarih.
Yeni dünya düzeni için yüzyılın ilk çeyreği kontrollü kaos dönemiydi. İkinci çeyrekte yavaş yavaş yeni düzeni kurmak istediklerini küreselci medyanın "derin" temsilcilerinin yazıp çizdiklerinden anlayabiliyoruz.
Demek ki, önümüzdeki beş yıl sıcak geçecek...
Demek ki, ulus devletler ve küreselciliğin kaybedenleri ile dünyayı kendi bildiği gibi şekillendirmek isteyen "paranın ve bilginin sahipleri" (küreselci elitler) arasındaki kavga şiddetlenecek.
(Sahi Google'ın iki kurucusu; Sergey Brin ve Larry Page niye aralıkta yuvalarından ayrılıverdiler? Pentagon tarafından istifaya zorlandıkları doğru mu?)

***

Neyse...
Havayı biraz yumuşatıp astrologlara bakalım mı?
Medyada yeni yıl yorumlarını gördüğümüz astrologların söylediklerini gerçekten horoskopta gördüklerine inanıyor musunuz?
Yıllardır Sözcü'nün birinci sayfasını yorum diye satan astrologlar var.
CNN International havasında astrologlar var.
Bir de tabii unutkan ve heyecanları günübirlik bir toplumuz. Hiçbir söylediği çıkmayan astrologlar "her söylediği çıkan astrolog yeni yıl için ne dedi" başlığıyla pazarlanıyor.
Biri de belli ki, dış gelişmeleri iyi takip ediyor; "2020'de Suudlarla İran savaşacak" demiş...
Olur mu, olur!
Ama biz bunları bırakıp kendimize;
Mavi Vatan'a ve Doğu Akdeniz'e dikkat kesilelim.
Doğrusu bu.
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