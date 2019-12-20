hastanede yattığızamanlar...Hemşireler ve diğer görevliler ile babam sanki kendi aralarında yeni icat ettikleri bir dille anlaşıyorlar. Yüzler pırıl pırıl gülümsüyor, her gün sanki her şey yolundaymış gibi hatırlar soruluyor, gelecek zaman için dualar ediliyor.İlaç alımları, tansiyon kontrolleri, başka servislere gidiş gelişlerin tüy hafifliğinde ilerleyişini şaşkınlıkla izliyorum.Bir gün gencecik bir hemşire olayın püf noktasını açıyor." diyor; "Elbette hepsine ayırmadan aynı şekilde yaklaşıyoruz ama babanızın nezaketi ve bize güven veren hali kalbimizi kazandı."Bir geceyi koğuşta geçiriyorum.Ve gerçekten üzüntü içinde yaşlı hastalarda şu tabloyu gözlemliyorum:

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Tek tek ve toplum olarak yaşlanıyoruz.Yaşlıların sayısı çoğalıyor.Yaşlılık depresyonu yaygınlaşıyor.Çünkü" ve "ölçütlerine dayanan günümüz toplumlarında belirgin biçimdedemek,demek.Kim ister bunu?O yüzden de yaşlandıkça ürküyor, gizliden gizliye kırılıyor ve çoğu zaman açıkça öfkeleniyoruz.Artık yaşlılıkdeğil,olduğunuanlamına geliyor.Geleneksel toplumun (Fatma Barbarosoğlu'nun deyişiyle) kendilerini gururla sergileyen yaşlılarının yerini yavaş yavaş bundan neredeyse "utanç" duyan insanlar alıyor.Peki bu derin değişimle yüzleşiyor muyuz?Hatır! Sanki böyle bir sorun yokmuş gibi yapıyoruz.

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Bir takım yaşam koçları, psikoterapistler, motivasyon uzmanları(!) var malum..Çıkıp "türünden laflaredip alkış alıyorlar.Geçici hayaller, kısa bir ferahlama yetiyor.Süleymaniye'nin üstünlüğünün apaçık bir ustalık/yaşlılık eseri olmaktan kaynaklandığını söyleyen var mı? Yok.Çünkü bu söylemin alıcısı yok.Sonuç?Gençlerle birlikteyapanOysa yaşlılık ile(sakin kalıp düşünmek) arasındakigüçlü bağı yenideninşa edebilseydik, ne iyi olurdu!