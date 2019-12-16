"DKrem rengi keten takımıyla gerçek bir centilmen gibi görünüyordu.Halbuki ailenin çocuklarına dedemin Britanya'nın "koloni orduları 119. Piyade tugayı" çatık kaşlı ve sert komutanı olduğunu anlatırlardı.Büyükannem Belçikalıymış. Babası diplomatmış.orada henüzgenç bir teğmen olarakgörev yapandedemle tanışmışlar.Babam da önce askerliği tercih etmiş, sonra ordudan ayrılıpgirmişti.'nda Churchill'le aynı saflarda savaştığını anlatırdı."

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Neyin nesi bu satırlar diyeceksiniz?Anlatayım...Pek çok 20. Yüzyıl Batı romanı ve biyografilerinde rastladığımız paragraflara sıradan bir örnek.Cibinlikli yataklar, beyaz efendilerin valizlerini sırtlarına yüklenmiş "renkli" derili yerliler...Egzotik bir serüven havasından ötesi aklımıza gelmez." çocuklarımızınbudur.Batı sömürgeciliğini öğrenmek ve düşünmek sanki Cumhuriyet eğitiminde yasaklanmıştır.

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Mesela yukarıda sözü edilen asker dedenin Hindistan'da görev yaptığı sıradaaklımıza getirmeyiz. Belçikalıların sözü edilen dönemde Kongo'da(abartma değil, maalesef gerçek!) Afrikalı'yı vahşice işkencelerle yok ettiklerini zaten bilmeyiz.O konularda beyaz mı beyaz Belçikalılardan hiç farkımız yoktur.Sömürgecilerin elmas ticaretinin insanlık dışı yanını Hollywood film yapıncaya kadar hiç merak etmemişizdir, bize empoze edilenkavga etmektir.

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Geçenlerde "Okullarımızda sömürgecilik tarihi artık ciddi bir ders olarak yerini almalıdır" diye yazmıştım, hatırlarsınız.Batı'nın karanlık yüzünü şimdi öğrenmeyeceksek ne zaman öğreneceğiz?" diye sormuştum.Düşünün...Çocuklarımız Batı'nın gücünü, refahını, bilimini ve daha pek çok şeyini "gibi öğreniyorlar.Dahası var...Küreselci güçler hegemonyaları için tasarladıkları yumuşak geçişin tıkandığını görüyor vehazırlık yapıyorlar.Bizim de bu muhtemel saldırıya karşı zihinsel ve kültürel olarak hazırlanmamız gerekmez mi?