16.12.2025, Salı

Sydney'deki saldırıların ardından hemen belirtelim: Terörü kim yaparsa yapsın, kime yönelik olursa olsun lanetliyoruz... İsrail'in saldırıları ve eylemleri gerilimleri körüklüyor, bunun sonucunda Yahudi karşıtlığı da artıyor. İsrail Devleti, Siyonist inançları ve gündemi doğrultusunda dünya genelinde sürekli olarak Yahudi karşıtlığını körüklemektedir.

İsrail Başbakanı, söylemleri ve politikaları dünya çapında antisemitizmi körüklemeye devam ediyor; ardından da kendi sözleri ve eylemleriyle ortaya çıkan tehlikeli nefret nedeniyle yabancı hükümetleri azarlıyor. İsrail ve Siyonizm, tüm dünyada Yahudi nefretine neden oluyor. Bu yazdıklarımı, Siyonizm karşıtı Yahudiler de aynen ifade ediyorlar. İsrail'in adeta kölesi olanlar dışında, dünyanın her yerinde sokaktaki insanlar, Avustralya Bondi Beach'teki saldırıyı, MOSSAD'ın yaptığından şüphe ediyorlar... Hayatını riske atarak silahlı saldırganı durduran kişi ise Ahmad Al Ahmad isimli bir Müslüman. Manav dükkanı işleten, Suriye İdlibli, 43 yaşında Ahmad, Avustralya'da kahraman ilan edildi.

DEAŞ/IŞİD SAHİBİ İSRAİL'DİR
DEAŞ/IŞID, MOSSAD ürünüdür. Siyonizm'e hizmet için kurgulanmıştır. ABD'yi, Suriye'de tutmak, SDG'yi yaşatmak için Amerikan askerlerine saldırı düzenlemiştir. Verilmek istenen mesaj; SDG'yi dağıtırsanız IŞID, ABD'ye saldırır korkusudur. Suriye'de Şara'nın askerleri arasında, SDG'nin içinde, ABD ordusunun içinde ve Türkiye'de sinsice yuvalanmıştır IŞID patronu MOSSAD'ın Sidney cinayetlerinin de içinde olduğu iddia ediliyor. İsrail; yeryüzünün en kanlı, en şeytani terör örgütüdür. Türkiye'de bizler de Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sayesinde devletimizi, Siyonist Yahudilerden, Siyonist Hristiyanlardan ve Küreselci Şeytanlardan geri almak için savaşıyoruz...

AHLAKİ YOZLAŞMA
Cezaevlerinde suç profilinde, en yüksek oranda uyuşturucu suçluları bulunuyor. Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunanlar %36'yla 1. sırada geliyor, 2.sırada %25 ile hırsızlık suçları; 3.sırada %15 ile yaralama suçları geliyor. Cezaevindeki insan sayısı 419 bin... Cumhuriyet tarihinin zirvesinde. Her tarafımızı kaplayan üç bela ile yüz yüzeyiz. Uyuşturucu, kumar/bahis ve çetecilik. İç içe girmiş. Her yere nüfuz ediyor. Ahlaki bir yozlaşma içindeyiz. Toplumumuz çürüyor... Bu yozlaşmayı karşı çare; iktidar muhalefet demeden, siyasi kavga, çekişme ve rekabeti kesinlikle bir kenara bırakıp, milletçe topyekün bir araya gelerek, çalışmak ve çabalamaktır. Aksi halde hepimizin ailesi, çoluk çocuğu bu feci tehlikelerin kurbanı olabilir...

