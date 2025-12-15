Viral
1999 sonrasına avantajlı emeklilik: SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 5'lik yüksek maaş formülü
Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için başvuru tarihi, yalnızca bir takvim detayı olmaktan çıkmış durumda. Özellikle 2025 ve 2026 yılları arasında emekli olacakları ilgilendiren maaş hesaplamaları, enflasyon farkı ve kıdem tazminatı gibi başlıklar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarla bu kritik sürece dair merak edilen pek çok noktaya açıklık getirdi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:03