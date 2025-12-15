1999 sonrasına avantajlı emeklilik: SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 5'lik yüksek maaş formülü

Emekli maaşı hesaplanırken yalnızca prim gün sayısı ve kazançlar değil aynı zamanda bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranları da dikkate alınıyor. Bu nedenle emeklilik dilekçesinin hangi yıl verildiği, bağlanacak maaş üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.