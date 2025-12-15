Viral Galeri Viral Liste 1999 sonrasına avantajlı emeklilik: SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 5'lik yüksek maaş formülü

Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için başvuru tarihi, yalnızca bir takvim detayı olmaktan çıkmış durumda. Özellikle 2025 ve 2026 yılları arasında emekli olacakları ilgilendiren maaş hesaplamaları, enflasyon farkı ve kıdem tazminatı gibi başlıklar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarla bu kritik sürece dair merak edilen pek çok noktaya açıklık getirdi.

Emekli maaşı hesaplanırken yalnızca prim gün sayısı ve kazançlar değil aynı zamanda bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranları da dikkate alınıyor. Bu nedenle emeklilik dilekçesinin hangi yıl verildiği, bağlanacak maaş üzerinde doğrudan etkili olabiliyor.

HANGİ TARİHTE EMEKLİ OLUNURSA MAAŞ ARTAR?
Faruk Erdem'in aktardığına göre, geçmiş yıllarda bu fark sınırlı düzeydeyken, özellikle 2024 ve 2025 arasında ciddi bir çarpan etkisi oluştu. Yüksek enflasyon ve büyüme oranları, emekli maaşlarında yüzde 30'ları aşan farklara yol açtı. Bu durum, "Aralıkta mı başvurmalıyım, Ocakta mı?" sorusunu milyonlarca çalışanın gündemine taşıdı.

2025–2026 ARASINDA MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl için tablo geçen seneye kıyasla daha farklı. Enflasyondaki düşüş ve uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle 2025 ile 2026 arasında oluşacak maaş farkının sınırlı kalması bekleniyor. Erdem, bu farkın yüzde 3 ila 5 bandında olacağını ifade ediyor.

Yani 2025 yılı Aralık ayında emeklilik dilekçesi veren bir çalışan, 2026 yılında başvuranlara kıyasla bir miktar daha yüksek maaşla emekli olacak. Ancak bu fark geçen yıl yaşanan büyük uçurumlarla kıyaslandığında oldukça sınırlı.

"BEKLEMEYİN, ZAMANI GELİNCE BAŞVURUN"

Faruk Erdem'in en dikkat çekici vurgularından biri, emekliliği hak edenlerin başvuruyu ertelememesi yönünde oldu. Çünkü emeklilik maaşı, dilekçenin verildiği tarihe göre değil, takip eden ayın başından itibaren hesaplanıyor.

