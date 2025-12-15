Suriye’yi katletti Moskova’da sefa sürüyor: Beşşar Esad ve ailesinin hayatı deşifre oldu!

THE GUARDIAN YAZDI: ESAD YENİDEN GÖZ DOKTORLUĞUNA DÖNÜYOR

The Guardian'ın aile dostları, Rusya ve Suriye'den kaynaklar ile sızdırılmış verilere dayandırdığı özel haberine göre; Beşşar Esad, Moskova'daki sürgün hayatında Rusça öğreniyor ve oftalmoloji (göz hastalıkları) bilgisini tazeliyor.

Aileye yakın bir isim, diktatör Esad'ın göz doktorluğunu "bir tutku" olarak gördüğünü, para kaygısı olmadığını ve savaş öncesinde de Şam'da zaman zaman mesleğini icra ettiğini aktarıyor. İddialara göre Esad, Moskova'nın zengin elitlerini potansiyel hasta kitlesi olarak görüyor.