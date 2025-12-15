15 Aralık 2025, Pazartesi
Suriye'yi katletti Moskova'da sefa sürüyor: Beşşar Esad ve ailesinin hayatı deşifre oldu!
The Guardian'ın özel haberine göre; yüz binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan, kimyasal silah saldırıları ve savaş suçlarıyla anılan Beşşar Esad, Suriye'den kaçtıktan sonra Moskova'da lüks bir hayat sürüyor. Esad ailesinin Rublyovka'daki elit yaşamı, sessiz sürgünü ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantıları sızdırılmış verilerle ortaya kondu.
Giriş Tarihi: 15.12.2025 16:55