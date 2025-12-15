İstanbul’da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste

14 İLÇENİN 10'UNDA PLANLI KESİNTİ

Açıklamaya göre Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçenin 10'unda elektrik kesintisi yapılacak. Çalışmaların büyük bölümünde kesintilerin 8 saate kadar süreceği, bazı bölgelerde ise bu sürenin 9 saate ulaştığı görüldü. Kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.