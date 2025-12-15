İstanbul’da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste

MALTEPE'DE GÜN BOYU PLANLI ÇALIŞMA
Maltepe'de farklı mahalle ve sokaklarda gün boyunca planlı kesintiler yapılacak. Sabah 09.30'dan itibaren başlayan çalışmalar bazı bölgelerde 18.00'e kadar sürecek. Barbaros Hayrettin, Kültür, Mektep, Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey ve Rezzan Has sokakları kesintilerden etkilenecek.
PENDİK'TE BİRÇOK MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik'te 09.30 – 18.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde kesintiler uygulanacak. Safa, Çağlar, Çağlayan, İlker, Yakacık, Dağçileği, Serhat, Bahattin Veled, Uyumlu, Karadeniz, Akdeniz, Eğrikapı, Tecer Dağı, Üçtaş, Çömlek, Samyeli ve Dedepaşa sokakları etkilenecek.