Viral Galeri Viral Liste İstanbul'da 8-9 saatlik elektrik kesintisi: İlçe ilçe tam liste

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintisi programını araştırıyor. AYEDAŞ, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 8 saate, bir ilçede ise 9 saate kadar süreceği belirtildi. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:21
İstanbul Anadolu Yakası'nda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede saatler sürecek kesintiler uygulanacağını bildirdi.

14 İLÇENİN 10'UNDA PLANLI KESİNTİ

Açıklamaya göre Anadolu Yakası'ndaki 14 ilçenin 10'unda elektrik kesintisi yapılacak. Çalışmaların büyük bölümünde kesintilerin 8 saate kadar süreceği, bazı bölgelerde ise bu sürenin 9 saate ulaştığı görüldü. Kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.

ATAŞEHİR'DE 7 SAATLİK KESİNTİ

Ataşehir'de 15 Aralık'ta 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Çalışmalardan Gül, Cem, Nadirbey, Atlas, Usta, Kemal Paşa, Dilek, Tepe, Mehtap, Enderbey, İsmail Cem, Şahinbey, Gülbeyaz ve Ortabayır sokakları etkilenecek.

BEYKOZ'DA FARKLI NOKTALARDA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Beykoz'da aynı gün iki ayrı bölgede 09.30 – 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Nebil Çıkmazı, Kuz Dere Çıkmazı, Paşamandıra, Samyeli Çıkmazı, Mucize ile 34., Türkeri, 6, 2 ve 35. sokaklarda planlı kesinti uygulanacak.

KADIKÖY'DE GÜN İÇİNDE İKİ AYRI KESİNTİ

Kadıköy'de sabah saatlerinde 09.30 – 14.30 arasında Küçükağa, Kazım Özalp ve Ülkü sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. İlçede ikinci kesinti ise 15.30 – 17.30 saatleri arasında Nurettin Ali Berkol ve Selin sokaklarında gerçekleşecek.

KARTAL'DA UZUN SÜRELİ KESİNTİLER

Kartal'da 09.30 – 15.00 saatleri arasında Gökırmak, Adnan Kahveci, Aysel, Rüstemağa, Çınaraltı, Fethi, Dekor, Turna, Ulubatlı ve Çınarlı sokakları etkilenecek. İlçede ayrıca 10.00 – 18.00 ve 10.01 – 18.00 saatleri arasında çok sayıda sokakta geniş kapsamlı kesintiler uygulanacak.

MALTEPE'DE GÜN BOYU PLANLI ÇALIŞMA

Maltepe'de farklı mahalle ve sokaklarda gün boyunca planlı kesintiler yapılacak. Sabah 09.30'dan itibaren başlayan çalışmalar bazı bölgelerde 18.00'e kadar sürecek. Barbaros Hayrettin, Kültür, Mektep, Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey ve Rezzan Has sokakları kesintilerden etkilenecek.

PENDİK'TE BİRÇOK MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik'te 09.30 – 18.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde kesintiler uygulanacak. Safa, Çağlar, Çağlayan, İlker, Yakacık, Dağçileği, Serhat, Bahattin Veled, Uyumlu, Karadeniz, Akdeniz, Eğrikapı, Tecer Dağı, Üçtaş, Çömlek, Samyeli ve Dedepaşa sokakları etkilenecek.

