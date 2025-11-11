Atatürk ve dava arkadaşları, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudurlar. Cahilce, çirkin, saygısızca gerçekleştirilmiş hiç bir söz, tavır, eylem kabul edilemez. Buralardan toplumsal kavga çıkartmak isteyenler var. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız... Tarihi şahsiyetler hakkında eleştiri, yorum, değerlendirme; bilgi, nezaket ve terbiye ile ifade edilir. Aksi rezilliktir ve hukuk takibatına tabidir. Mesele bu kadardır, basittir... Ve bu yönüyle de bitmiştir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada duruşunu çok net ortaya koymuştur... "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, istiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız..."



İSRAİLİ BOMBALAMADAN DURMAZLAR

Gazze'de ateşkesi ihlal ediyorlar... Bunlara laf kâr etmez. İcraat lazım. Anladıkları gibi davranmak gerekiyor. Öldürmelerine karşılık öldürme...

Bombalamalarına karşılık bombalama... Savaş İsrail'e taşınmadan, İsrail şehirleri bombalanmadan durmazlar, durdurulamazlar. Bu zorba Siyonist Yahudi katiller, silahtan ve dayaktan başka hiçbir şeyden anlamazlar... Lübnan'a saldırıyor. Suriye'ye saldırıyor. Savaşı Kızıldeniz ve Yemen'e yaymak için ABD ile beraber hazırlık yürütüyorlar. İsrail isimli devlet görünümlü terör örgütü ve ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya eliyle işlenen bir insanlık suçu işlenmiştir. İsrail ve Batı aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaştılar.



KABIZ CHP VE EKREM GÜNDEMİ

Ekrem'in iddianamesi birkaç güne kadar gelecek. CHP ve yancılarının tavrı hiç değişmez...! İşlerine gelince bağımsız yargı, aleyhlerinde olunca Erdoğan'ın yargısı... Kararlar işlerine gelirse adelet, işlerine gelmezse sarayın yargısı, hiç şaşırtmıyorlar. Enteresan bir süreç... Dünyada her gün Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren olaylar oluyorken bu kabız konu ile meşgul olacağız. Kazandıkları belediyelerde gırtlaklarına kadar rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, usülsüzlük kepazeliğine batmışlar. Ekrem ile Özgür beraber Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler. Rüşvetle, Atatürk'ün partisi satın alındı. Kurultayda İBB parasını delegelere peşkeş çektiler. CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da ihanet ettiler. Ekrem, sadece kendini değil, kendisiyle beraber yüzlerce kişiyi de yaktı. CHP'yi de mahvetti. En yakınları itirafçı oldu, yaptıklarını bir bir öttüler. Belediyeler yıllarca yağmalandı. Şimdi bazı CHP'liler; bu CHP'yi toparlamak için Kılıçdaroğlu'nu çare olarak görüyorlar, Ekrem ve militanları ise onlara da düşmanlar ve küfür ediyorlar.