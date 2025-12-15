15 Aralık 2025, Pazartesi
Güllü'nün kızının beden dili ne anlatıyor? Beden dili uzmanı A Haber'de: Vicdan değil, çıkar ve kontrol odaklı!
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli ölümü ve ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Annesini öldürmediğini iddia eden Tuğyan'ın olay sonrası sergilediği tavırlar, cenazedeki halleri ve röportaj sırasındaki hareketleri mercek altına alındı.
