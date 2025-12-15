Güllü'nün kızının beden dili ne anlatıyor? Beden dili uzmanı A Haber'de: Vicdan değil, çıkar ve kontrol odaklı!

"VİCDAN DEĞİL, ÇIKAR VE KONTROL ODAKLI"

Uzman Ceyran, Tuğyan'ın sergilediği profilin "antisosyal ve manipülatif" özellikler taşıdığını belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Bu olay sonrası sergilediği tutumlar sosyopat veya psikopat tanımlarına uyuyor. Ancak en doğru tanım; ileri derecede antisosyal ve manipülatif bir kişilik yapısıdır. Bu kişiler için vicdan önemli değildir; onlar için önemli olan çıkar ve kontroldür. Yaptıkları şeylerle ilgili asla suçluluk hissetmezler. Suçluluk hissetmedikleri için de oldukça rahat, doğal ve soğukkanlı bir tavır sergilerler."