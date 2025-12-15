Güllü'nün kızının beden dili ne anlatıyor? Beden dili uzmanı A Haber'de: Vicdan değil, çıkar ve kontrol odaklı!

15 Aralık 2025, Pazartesi

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli ölümü ve ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Annesini öldürmediğini iddia eden Tuğyan'ın olay sonrası sergilediği tavırlar, cenazedeki halleri ve röportaj sırasındaki hareketleri mercek altına alındı.

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran ile Tuğyan'ın kan donduran soğukkanlılığını ve verdiği sinyalleri analiz etti. İşte uzman gözüyle o görüntülerin şifreleri…

"EVE GİRERKEN HİÇBİR KAYGI BELİRTİSİ YOK"

Olayın hemen ardından Tuğyan'ın eve giriş görüntülerini yorumlayan Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran, şüphelinin şaşırtıcı derecede rahat olduğuna dikkat çekti.

Ceyran, "Apartmana giriş anındaki beden dilini incelediğimizde çok rahat, herhangi bir stresi, kaygı ya da korkuya dair bir sinyali göremiyoruz. Asansöre binerken de gayet rutin, normal evine gider gibi bir tavır sergiliyor" ifadelerini kullandı.

"VİCDAN DEĞİL, ÇIKAR VE KONTROL ODAKLI"

Uzman Ceyran, Tuğyan'ın sergilediği profilin "antisosyal ve manipülatif" özellikler taşıdığını belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Bu olay sonrası sergilediği tutumlar sosyopat veya psikopat tanımlarına uyuyor. Ancak en doğru tanım; ileri derecede antisosyal ve manipülatif bir kişilik yapısıdır. Bu kişiler için vicdan önemli değildir; onlar için önemli olan çıkar ve kontroldür. Yaptıkları şeylerle ilgili asla suçluluk hissetmezler. Suçluluk hissetmedikleri için de oldukça rahat, doğal ve soğukkanlı bir tavır sergilerler."

CENAZEDEKİ AĞITLAR: "DUYGUSAL BİR PERFORMANS"

Tuğyan'ın annesinin cenazesinde sergilediği davranışların "doğal yas süreci" ile örtüşmediğini vurgulayan Ceyran, yaşananların bir "rol" olduğunu söyledi:

"Gerçek yas farklı yaşanır; duygular yavaş yavaş artar ve azalır. Ancak burada herkesin ilgisini çekecek şekilde, yüksek sesle gösterilmeye çalışılan, abartılı bir duygu durumu var. Bu tamamen kontrollü, algıya dayalı, 'duygusal performansı sahnelediği' bir durum. Sesi çok yüksek ama hiç alçalmıyor, baygınlık geçirmesi gibi durumlar gerçek duygulardan uzak."

GÖZLÜK DETAYI: "GERÇEKLERİ GİZLEME ÇABASI"

Tuğyan'ın sürekli siyah güneş gözlüğü takmasını yorumlayan Ceyran, bunun bir maskeleme yöntemi olduğunu belirtti:

"Göz hareketleriyle çok fazla açık verdiğinin belki de bilincinde. Göz temasını kesiyor, gözlerini kapatıyor. Cenaze törenlerinde gözlük takılır ancak buradaki esas amaç biraz daha kontrollü olmak. Göz teması kurmaktan kaçınmak ve gözlerini saklamak için bu yöntemi kullanıyor."

ELİ CEPTE CENAZEDEN AYRILDI: "EMPATİDEN YOKSUN"

Ceyran, Tuğyan'ın cenaze hemen sonrası elini cebine atarak rahat bir şekilde yürüdüğü anları ise şöyle yorumladı:

"Anneye karşı herhangi bir duygu hissetmiyor. Vicdani değerlerden ziyade bu kişiler için önemli olan 'yakalanmaktır'. Yanlış mı yapıyorum diye muhakeme etmezler, hesaplı ve kontrollü hareket ederler. Empati seviyesi düşük olduğu için duyguları hissetmezler, sadece taklit ederler. Cenaze sürecinde herhangi bir duygu olmadığı için sonrasında da bir duygu yaşaması beklenemez."

"SİZ Mİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜZ?" SORUSUNDA ELE VEREN MİKRO İFADELER

Röportaj sırasında Tuğyan'a yöneltilen "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusu karşısında verdiği tepkiler, beden dili uzmanı tarafından "yalan sinyalleri" olarak değerlendirildi:

"Sorulara direkt cevap vermekten ziyade mikro gecikmeler yaşanıyor. Beyin o sırada cevap üretmeye çalışıyor. Soruları dolaylı yoldan, konuyu dağıtarak cevaplıyor. Çenenin yukarı doğru kalkması, savunmayla karışık bir güç gösterisidir. Gözlerini sürekli yumması, teması kesmek istemesi bilinçdışı bir harekettir. Ayrıca 'küçümseme' mikro ifadesi var; karşı tarafa söylediği yalanın kabul edilmesinden duyduğu bir hazdır bu."

YUTKUNMA VE DUDAK YALAMA: "STRES SEVİYESİ YÜKSELDİ"

Yeliz Ceyran, Tuğyan'ın cinayet sorusu karşısında vücudunun verdiği istemsiz tepkilere dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"O sorunun karşısındaki mikro ifadeyi incelediğimizde; yutkunma ve dudak yalama görüyoruz. Bu da stres seviyesinin oldukça yükseldiğini, kontrol etmekte içsel bir çelişki yaşadığını bize gösteriyor. Çok sık yalan söyleyen kişilerde gözlemlenen bir durumdur."