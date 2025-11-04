Dün AK Parti'nin iktidara gelişinin yıldönümü idi... Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Yerel seçimler, referandumlar yapılmış, yaklaşık olarak her iki yılda bir seçim olmuş, hepsinde partisinin başında lider olarak yer almış, rakipleri her defasında bütün imkanları ile ağızlarına geleni, yalan, iftira, tehdit ne varsa ifade etmişler, hatta bir tanesinde ABD Başkanı bile rakiplerinin yanında kendisinin aleyhinde açıkça tavır almış hepsinde ezici farkla galip gelmiş. Yani 2 yılda bir güven de tazelemiş. Sen sev... Ya da sevme... Beğen ya da beğenme... Gerçek bu hemşehrim...! Milletsiz iktidar seçeneklerine ise aziz ve asil insanlarımız asla izin vermiyor. Milletin ezici çoğunluğu AK Parti'siz ve Recep Tayyip Erdoğan'sız bir iktidar arzu etmiyor... Bu vesile ile; bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi Allah'a emanet ediyor ve sağlıklı, hayırlı nice yıllar diliyorum...

AK PARTİ HALA BİRİNCİ



AK Parti'nin gerçekleştirdiği devasa hizmetleri görmezden gelip, AK Parti kadrolarının münferit, bireysel hata ve yanlışlarına kızarak tavır alıp "oy vermeyeceğim" diyenler vardır, lakin bütün sıkıntılara rağmen halkın çoğunluğu, sorunların çözümünü mevcut iktidarda aramaktadır. Cumhur İttifakı açık ara hala öndedir. Siyasi hal ve durum nettir... Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı, AK Parti'nin yer almadığı bir iktidar seçeneği yoktur. Çünkü; iktidar seçeneklerinden bu iki unsur çıktığında, geriye kalanlarda milletin çoğunluğunun tam desteği oluşmuyor... Olmuyor... Millet izin vermiyor...

CHP PARÇA PİNCİK



Türkiye'de siyaset sahnesinde karşımızda muhalif bir cephe kalmadı fakat Cumhur İttifakı etkili, iri ve diri, aynen duruyor. Ana muhalefet CHP'de belediyeler üzerinden yüzlerce ihalenin döndüğü kirli bir düzen kurulmuş durumda. İddialara göre bazı Genel Başkan Yardımcılarının bile adları bu süreçte geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisini mahkeme koridorlarına düşürdüler... Kılıçdaroğlu'na konuşsa da sussa da saldırıyorlar... Koltuk kavgasına girdiler, birbirlerini gırtlaklıyorlar. Rüşvet, yolsuzluk iddialarına adları karışanların hesap vermelerini ve CHP'nin temizlenmesini isteyenleri partiden ihraç ediyorlar. İmamoğlu soruşturmasında itirafçı olanların bazıları halen CHP üyesidirler, eğer bu adamlar, yalan söylüyorlarsa neden onları da ihraç etmiyorlar...?! Şimdi bu insanlar; memleketi etkili, verimli, uyumlu, ahenkli bir şekilde idare edebilirler mi...? İşte bu soruya milletin ezici çoğunluğu HAYIR cevabını veriyor...

SİLAHLAR PATLASIN İSTEYENLER

Hepsi bir arada... İran, Rusya, İsrail, ABD, Yunanistan, Avrupa Birliği içindeki çeşitli devletler ve yapılar, bu saydıklarımızın kontrolündeki HDP/ DEM içindeki ve Kandil'deki bazı unsurlar, Kemalistler, Türk solu, Bazı CHP'liler, Siyasal Aleviciler, Alisiz Aleviler, Türkçü-Kürtçü/milliyetçi maskeli ırkçılar... Bunların dernekleri, vakıfları, siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, işadamları, medyaları, baroları, büroları v.s.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli tarafından bizzat ilan edilmiş ve yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini istemeyen, ister gibi görünüp arkadan film fırıldak çevirenler hep aynı cephede toplandılar...