Viral Galeri Viral Liste Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

Avrupa genelinde yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda en büyüleyici 30 kasaba açıklandı. Japonların hazırladığı çalışmada yalnızca estetik mimari değil, doğal çevre, tarihi ve kültürel birikim ile yaşam kalitesi gibi pek çok unsur birlikte ele alındı. Güncel listenin en dikkat çekici detaylarından biri ise Türkiye'den bir beldenin sıralamada güçlü bir şekilde öne çıkması oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:18
Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

Kısaca JATA olarak bilinen Japon Seyahat Acentaları Birliği, yaptığı değerlendirme sonucunda Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını belirledi. Mimari dokudan doğal manzaralara, kültürel mirastan yaşam kalitesine kadar birçok kriterin dikkate alındığı güncel sıralamada Türkiye'den bir kasaba da ilk 10'a girmeyi başardı. İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası tam liste...

Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

1. Kilkenny / İrlanda

Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

2. Berat / Arnavutluk

Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

3. Civita di Bagnoregio / İtalya

Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti

4. Procida / İtalya

SON DAKİKA