Viral
Galeri
Viral Liste
Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti
Avrupa’nın en güzel kasabaları 2025: Türkiye kaçıncı? Evliya Çelebi övgülerle bahsetmişti
Avrupa genelinde yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda en büyüleyici 30 kasaba açıklandı. Japonların hazırladığı çalışmada yalnızca estetik mimari değil, doğal çevre, tarihi ve kültürel birikim ile yaşam kalitesi gibi pek çok unsur birlikte ele alındı. Güncel listenin en dikkat çekici detaylarından biri ise Türkiye'den bir beldenin sıralamada güçlü bir şekilde öne çıkması oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:18