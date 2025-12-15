Psikolojik optik illüzyon testi: İlk gördüğün şey kişiliğini açığa çıkarıyor
İnsan beyni, dünyayı algılama konusunda son derece karmaşık ve etkileyici bir mekanizmaya sahip. Ancak bu sistem her zaman kusursuz çalışmıyor. Özellikle optik illüzyonlar, beynin bilgiyi nasıl işlediğini gözler önüne seren en çarpıcı örneklerden biri. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir görsel de tam olarak bunu yapıyor: Baktığınızda ilk neyi gördüğünüzü soruyor ve cevabınıza göre kişiliğinizle ilgili yorumlar sunuyor.
