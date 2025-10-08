Dün , İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze'deki soykırımının yıldönümü idi... İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de başlamadı... Yahudi terörü, İsrail kurulmadan önce de vardı. Yaşananlar; Hamas ile İsrail arasında değil, İsrail ile dünyadaki bütün Müslümanlar, hatta bütün insanlık arasındadır. İsrail adlı devlet isimli terör örgütü, insanlık karşısında kaybetmiştir.



Bu nedenle sivillere katliam yapıyor.

Hamas karşısında düştüğü kepazeliğin hıncını sivillerden alıyor. İsrail; erkek, kadın, yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden sivil Müslümanları öldürüyor. Sadece savaş suçu işlemiyorlar, insanlık suçu ve tehcir suçu da işliyorlar. Siyonist Yahudi, katil İsrail ordusu, Gazze'de ambulanslar, hastaneler, acil servis ve sivil savunma ekiplerini de hedef aldı ve alıyor.

İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları bu korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler. Bugün Gazze'de Müslümanlar ciddi anlamda savaşıyorlarken; sanki Siyonist Yahudiler sevgi pıtırcığı idiler de Filistinli Müslümanlar onları yoldan çıkartmışlar gibi konuşmak, Filistinli Müslümanları manen yıkmak ve suçlu ilan etmek demektir... Sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa iftira atmaktır.



ERDOĞAN GAZZELİLERİN DE UMUDU

İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist yamyamların emellerinin, soykırımcı/katil İsrail yönetiminin sapkın hayallerinin önünde hep büyük bir engel oldu. Bunun için en fazla saldırdıkları kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluyor.

İşte tam da bu noktada özellikle belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah Gazze ve Filistindeki bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; Gazzelilerin de en önemli umududur...



AMAÇ HASIL OLDU

Sumud aktivistlerinin kendi bedenlerini, sağlıklarını, haysiyetlerini tehlikeye atmalarının amacı, hasıl oldu... İsrail'in ne kadar gaddarlaşabileceğini, Gazze'ye gıda, oyuncak taşıyan silahsız sivillere karşı neler yapabileceğini bir kez daha gösterdiler. Sumud filosuna katılan aktivistlerin beyanları çok büyük bir ilgiye sebep oldu.

Dünyadaki birçok yayıncı, aktivistlerin, Türkiye'de Türkçe yaptıkları Gazze konuşmalarını tanıklıkları, beyanları haberleştirdi.



CHP'NİN ŞARTI ŞAİBEYİ SAVUNMAK

CHP yönetimi, tüm belgeli ve ağır iddiaları "siyasi operasyon" olarak nitelendirmeyi sürdürüyor.

"Biz birinci partiyiz" ve "Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanımız" gibi söylemlerle kendi seçmenlerinin beynini uyuşturmuş. Özgür Özel hırsızlık yapanları değil de hesap soranları hedef alıyor.

Şaibeyi oluşturanları ve CHP Kurultayına pislik bulaştıranları anlıyorum da, CHP'lilerin, göz göre göre Genel Başkanlığı parayla satın alanlara verdikleri inanılmaz desteği bir türlü anlayamıyorum. Mahkeme, bu kadar rezilliği, delilleri, ifadeleri nasıl görmezden gelsin? Şikâyet edenler, ihbar edenler, itiraf edenler, CHP'lilerdir. Süreci başlatan da, gündeme taşıyan da, hukuka taşıyan da CHP'lilerdir...