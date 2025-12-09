Haklarında son derece ciddi, önemli ve yüz kızartıcı iddialar ve suç isnadları bulunan ve bu iddialarla ilgili ifadeler, bilgiler, belgeler, dokümanlar, itiraflar, tapu kayıtları, HTS ve baz kayıtları, BDDK ve MASAK raporları bulunan isimlerle partinin ilişkisi kesileceğine; üç maymunu oynayarak sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu insanları bulundukları kritik görevlerde tuttular...

SURİYE'DE MAZLUMLAR KAZANDI

Dün 8 Aralık, Suriye Hürriyet Günü idi... Esed rejiminin 13 yıl boyunca yaptığı katliamları aklamaya çalıştılar. Suriye'de insanlar katledilirken, öldürülürken her şey normalmiş gibi algı yaptılar. 60 yıllık katil bir rejim son nefesini verip yok oldu. Onca acıdan, onca zulümden sonra yediden yetmişe herkesin yüzündeki o mutluluğa ve şükre şahit olmuştuk. Suriye halk kazandı, kardeşlerine gönüllerini açan Türk milleti de kazandı. Mezhepçiler... Diktatör ve yandaşları... İran... Rusya ve tüm İslam düşmanları da kaybetti... Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin neredeyse üçte biri ülkelerine geri döndü.

SDG TÜRKİYE'YE TEHDİT

Türkiye'ye Suriye üzerinden tehdit ediyorlar. Suriye'deki ABD ve İsrail destekli oldu bittiyi demokrasi ve insan hakları maskesi ile kabul etmemizi istiyorlar. Bölgenin istikbalini ABD ve İsrail emrindeki kiralık katillere terk edemeyiz... SDG'nin sahibi İsrail'dir... İmralı'nın silah bırakın çağrısına uymuyorlar. İsrail aynı anda Türkiye'deki süreci SDG ile bozmak istiyor. SDG'nin kendini tasfiye edeceğine dair bir emare göremiyoruz... Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlarımıza bu gerçeği anlatmak zorundayız...

SDG NELER YAPMIŞTI...? ŞİMDİ NE OLUR?

Açıkça söyleyelim: PKK ve SDG'nin demokratik hiçbir yanı yok. Ne yapısal olarak, ne pratikte, ne de sicillerinde...! Yıllardır Haseke, Rakka ve Deyrezzor bölgelerinde yaşayan Araplara yönelik sistematik katliamlar, zorla askere almalar, zorunlu göç gibi bir dolu insan hakları ihlallerinde bulunmuş bir iğrenç yapı... Esed rejimin uzantısı bir yapı. Savaş boyunca yapmadıkları alçaklık kalmadı. Hala da devam ediyorlar. Esed rejimi ile birlikte hareket edip aralarında Kürtlerin de olduğu muhaliflere saldırdılar. Doğuda Amerikan hava kuvvetlerinin batıda Rusya'nın altında zulüm yaptılar. Etnik temizlik dahil her türlü suça bulaştılar. Türkiye'nin şartları yerine getirilmezse yapılacak tek şey var; Suriye hükümeti kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar, Türkiye de buna destek olur...