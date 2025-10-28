Dijital saldırıya uğramak başkadır, dijital verileri bilerek sızdırmak başkadır... İBB, her anlamda tarihin en kötü dönemini geçirdi ve halen geçiriyor, ehliyetsiz, niteliksiz adamlar, iki dönemdir İstanbul'u yönetiyorlar... İstanbul Senin skandalı sadece bir internet uygulama sorunu değildir. Bu, bir gaflettir ve delalettir. 10 milyon insanın hayatları ile ilgili bütün bilgilerin ele geçirilmesi, yabancılara satılması olayıdır.

Bu, milletimizin algoritmalarla esir edilmesi girişimidir. Karşı çıkmalı, mücadele etmeliyiz, hakkımızı aramalıyız... İşin içinde olanlara hesap sormalıyız... İstanbul'da yaşayan vatandaşlara sesleniyorum. Kişisel bilgilerinizin çalınmasından dolayı, bireysel olarak mahkemeye gidip, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında şikayetçi olabilirsiniz.

EKREM'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE



Her şey, 30 Haziran günü Ü. D. A.'nın 112 Acil'i arayarak üvey babası Hüseyin Gün'ün İsrail, Amerika ve İngiltere adına ajanlık yaptığını ihbar etmesiyle başladı, 4 Temmuz 2025 günü Gün'ün tutuklanmasıyla genişledi. Casus operasyonu, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya yöneticisi Necati Özkan ve televizyoncu Merdan Yanardağ'a uzandı.

Hüseyin Gün İngiliz istihbaratı ile çalıştıklarını itiraf etti, savcılık ifadesinde, "İstanbul Senin"projesinin kendilerine ait olduğunu ve bu konuda belediye yetkililerine sunum yaptıklarını da anlattı... Hüseyin Gün, emniyet ifadesinden sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadede Necati Özkan'ın İBB'ye ait çok sayıda mail hesabı ve şifresini kendisine ilettiğini, bunun üzerine beraber çalıştığı istihbaratçılar ile hazırladıkları raporları Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yolladıklarını anlattı.

Bütün gelişmelerden Ekrem İmamoğlu'nun haberinin olduğunu söyledi. Necati Özkan, hafife alınacak birisi değil; kilit elemanlardan bir tanesi, adam operasyonu yönetmiş, her şeyin içerisinde. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar hatırlamıyorum ve bilmiyorum olsa da ipin ucu yakalanmıştır. Ekrem kendisi ne kadar bu işin içindedir şimdilik bilemiyoruz fakat en yakın adamları, danışmanları İBB'yi feci şekilde bu iğrenç işe bulaştırmışlardır. Soruşturma derinleşerek devam edecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru yeni bir aşamaya geçti. Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli tarafından bizzat ilan edilmiş ve yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini istemeyen, ister gibi görünüp arkadan film fırıldak çevirenler hep aynı cephede toplandılar...

Birbirleri ile itişip, kakışmalarına rağmen malum devletler ve İsrail, Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmanlık güdüsü ile birleşip bunlara destek verebileceklerdir... Elbette yapılacak yüzlerce iş vardır, her şey gidişata bağlıdır ve uygulamada çok mühim sabotajlar olabilecektir. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmaları da dağıtılmalı, başta kıyı illerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de örgüte para aktaran işletmelere el konulup, mafyatik yapılanmaları da dağıtılmalıdır. Terörist yandaşlarına, yeni oyun sahası yapılmamalıdır.