2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı tarihi açıklandı. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara yerleşmek isteyen ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS için kritik takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika duyurusuyla netlik kazandı. Böylece '2026 LGS ne zaman yapılacak?' sorusu da yanıtını bulmuş oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 08:59