2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

LGS 2026 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

LGS 2026 başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve sürece ilişkin ayrıntıların, ilerleyen aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin resmi duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.