Viral Galeri Viral Liste 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı tarihi açıklandı. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara yerleşmek isteyen ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS için kritik takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika duyurusuyla netlik kazandı. Böylece '2026 LGS ne zaman yapılacak?' sorusu da yanıtını bulmuş oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 08:59
2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılında yapılacak merkezi sınavın tarihini duyurdu. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ve velinin merakla beklediği açıklamayla birlikte, "LGS 2026 ne zaman yapılacak?" sorusu netlik kazandı. Açıklanan takvim, öğrencilerin hazırlık sürecini planlaması açısından kritik önem taşıyor.

2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda yer alacak tüm sorular, öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.

2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

Öte yandan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

2026 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB sınav takvimi

LGS 2026 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

LGS 2026 başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve sürece ilişkin ayrıntıların, ilerleyen aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin resmi duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

SON DAKİKA