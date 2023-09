CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye giderken, Türk milletinin ezici çoğunluğunun kalbinden geçenleri ilan etti. Azılı Türkiye düşmanlarının hepsi Avrupa'nın koynunda saklanıyorlar.

PKK/PYD/YPG, FETÖ, DHKP/C ve başka bütün teröristlerin sahibi Avrupalılar. Adamlar terör örgütleri ile Haçlı seferlerini devam ettiriyorlar. 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı? Milletimiz, Avrupa Birliğinden de devletlerinden de adeta tiksiniyor. Üyeliğe alacaklarmış gibi yapıp asla almamak tiyatrosuna devam ediyorlar....



AVRUPA'NIN HAÇLILARI Terör örgütleri Avrupa'nın yeni ve günümüzdeki Haçlı Orduları olmuşlardır.

Bütün film/fırıldak ve ayak oyunlarının başrolünde Almanya var. Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ağzından salyalar akıtarak Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Hollanda, İsveç Norveç, Danimarka hepinizin malumu...

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı, MİT'e ait SİHA'lar tarafından 2 gün önce Münbiç'in güneyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Şervin Serdar için, skandal bir taziye mesajı yayınlıyor.

DHKP/C terör örgütü üyesi Fehriye Erdal senelerce Belçika'daydı.

Bu eli kanlı terör örgütü ve mensupları Belçika'da özenle korunur, kollanır ve beslenirler.

Belçika'da, başkent Brüksel'in göbeğine, Türkiye'de terör eylemlerine katılanların ve hatta canlı bomba olarak kendini patlatanların posterlerini asmadılar mı?...

Sık sık terörist elebaşlarını parlementolarında ağırlamıyorlar mı?

Avrupa Birliği, aslında kurumsal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zaten zulmediyor.

Vizeleri kaldırdılar mı...? Gümrük Birliği Anlaşmasında lehimize iyileştirmeler yapılıyor mu...? Avrupa Birliğinden verilecek paralar her zaman kısılmıyor mu...? Örtülü bir silah ambargosu zaten uygulanmıyor mu...?



AVRUPA'NIN TEK DEĞERİ SÖMÜRÜ

Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, serbest seçimler... Bu kavramlar ile kendileri dışındaki dünyaya her fırsatta ders veriyor, ahkam kesiyorlar. Aslında bu bir sömürge yöntemidir.

Bunların arkasına geçip, başta Türkiye olmak üzere ayar veriyorlar, karıştırıyorlar, diz çöktürtmek istedikleri ülkelere saldırıp duruyorlar...

Duyduğunuz zaman bu sözcükler, kulağa ne kadar da hoş geliyor.

Ama aslında bunlar birer diz çöktürme silahı...

Avrupa Birliği, insanlığın içtenlikle inandığı ve saygı duyduğu bütün bu değerlerin de ırzına geçti.

Bu barbarlar, uğruna canlar verilmiş, kanlı mücadeleler sonrası elde edilmiş yüce değerleri, devletleri sömürmek için kullanıyorlarmış meğer...



KAVGALI GÖRÜNÜMLÜ KANKALAR

Muhaliflerin hali pek bir kötü... 3 ay önce öve öve koyacak yer bulamadıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokuyorlar.

Birbirlerine çok çirkin, aşağılık sözler söylüyorlar.

Küfür, tehdit, hakaretler havalarda uçuşuyor.

Militanları, sosyal medyada birbirlerine iftiralar, suçlamalar yöneltiyor. Akşener'in kendisi; "kumar masası" demişti, bu tanım ve hatta daha beterleri kesinleşmiş ve ispat edilmiştir...

Birbirlerine güvenmemişler, sinsi tuzaklar kurmuşlar, her kafadan başka bir ses çıkmış, milletvekilliği, koltuk ve makam paylaşmaktan başka bir konu başlıkları olmamış.

Asrın felaketi yaşanmış, milletin ciğeri yanmış, ama muhalifler sabahlara kadar, otel odalarında makam, koltuk, milletvekili paylaşımları ve pazarlığı yapmışlar.

ALLAH devletimizi ve milletimizi bu ekibin iktidarından korudu.

Aman ha bu olanlara bakıp da hemen kanaat oluşturmaya kalkmayın...! Çünkü; dışarıya karşı halleri böyle iken belediyeleri beraber yağmalamaya devam ediyorlar. Yerel seçimlerden önce yaptıkları anlaşma uyarınca belediye ihalelerini, makamları paylaşırken pek uyumlular. Yerel seçimlerde işbirliğine devam ederek, belediye yağmasını sürdürmek isteyeceklerine ilişkin güçlü bir hissim var.