AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Tek millet iki devlet Türkiye ve Azerbaycan birdir, beraberdir, bu ziyaretin hem manevi hem de maddi müthiş bir ehemmiyeti vardır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki Cumhur ittifakı, büyük Türkİslam medeniyetimizin emrettiği bir beraberliktir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta söylüyor: "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız... " Sadece kendi içimizde değil, hem Türk dünyası ile hem de dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizle... Doğru yol budur. Çare budur, tek yol budur...

DÜNYAYA RAHMET

VE MERHAMET

Eğer dünyadaki bütün Müslümanlar kendi aralarında asgari birlik ve beraberliği sağlayabilirlerse çok kutuplu bir dünyanın merhamet, adalet, ağırlık ve güç merkezi olacaklardır. Bu ham hayal değildir, masal değildir... Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olabilirler ve ALLAH'ın ipine sımsıkı sarılırlarsa Kur'an- Kerim, yeryüzüne rahmet ve şifa kaynağı olabilecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu işbirliğini ve güç birliğini başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; en önemli ve değerli gücümüzdür.

İSRAİL İNSANLIK

İLE SAVAŞIYOR

Bu savaş, Hamas ile İsrail arasında değil, İsrail ile dünyadaki bütün Müslümanlar hatta bütün insanlık arasındadır. İsrail adlı devlet isimli terör örgütü, bu savaşı kaybetmiştir.

Bu nedenle sivillere katliam yapıyor. Hamas karşısında düştüğü kepazeliğin hıncını sivillerden alıyor. İsrail; erkek, kadın, yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden sivil Müslümanları öldürüyor.

Sadece savaş suçu işlemiyor, insanlık suçu ve tehcir suçu da işliyorlar.

Katil, Siyonist Yahudi İsrail ordusu, Gazze'de ambulanslar, hastaneler, acil servis ve sivil savunma ekiplerini de hedef aldı ve alıyor. Bugün Gazze'de Müslümanlar ciddi anlamda savaşıyorlarken; sanki Siyonist Yahudiler sevgi pıtırcığı idiler de Filistinli Müslümanlar onları yoldan çıkartmışlar gibi konuşmak, Filistinli Müslümanları manen yıkmak ve suçlu ilan etmek demektir... Sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa iftira atmaktır.

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

DEVLETİ,

ANAYASA

MAHKEMESİ

DEVLETİ OLDU...!

Daha önce de yazmış idim, yüreğim kanadığı için bir kez daha yazıyorum...

Anayasa Mahkemesi, sorunları çözmek yerine kendisi bizatihi sorun olmuştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmişti. İddianamenin kabulü tarihinden sonra Şubat 2024'e geldik...

Bu sırada; hazine yardımı yerine ulaştı. Üstüne yenisi de alındı. HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girdi ve şu anda DEM olarak mecliste yer alıyor.

HDP ile DEM, isimleri ayrı adamları aynıdır... PKK/PYD/ YPG/KCK ile siyasi parti maskeli arkadaşları, isimleri ayrı adamları aynı Kürt görünümlü Kürt katilleridirler.

DAĞA çıkınca, PKK'lı...

Suriye sınırını geçince, SGD/PYD/ YPG'li... İran'da PJAK...

Meclise girince, HDP/ DEM'li oluyorlar.

Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor.

Ve fakat; Anayasa Mahkemesi herkesin açıkça bildiği, gördüğü bu gerçeği bilmiyor, görmüyor, işitmiyor ve önündeki davayı da karara bağlamak için değil bağlamamak için çaba sarfediyor...!