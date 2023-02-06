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ENGİN ARDIÇ
İnceden kalın

İnceden kalın

06.02.2023, Pazartesi
Hiçbir yere varacağı yok ama Muharrem İnce'yi ilgiyle izliyorum.
Şikayetçi de olmasa gerek!
CHP'den ayrılmakta haklıydı: Hiç desteklemediler, tam tersine baltaladılar.
"Kaybetsin de başımızdan gitsin" diye düşündüler.
Ayrılacağını ve parti kuracağını da düşünmüşler miydi?
"Kitlelerde karşılığı" olmadığı için parti kursa ne yazardı, kurmasa ne yazardı? Böyle düşünmüş olmalılar.
Haklı da çıktılar: Muharrem İnce'ye yüzde 1, taş çatlasa yüzde 2 oy görünüyor.
O da şimdi "100 bin imza toplayıp aday olmayı" düşleyecek kadar düştü...
Aday olsa ne olacak? Doğu Perinçek ne olacaksa o olacak.

***

Peki ne söylüyor? Ne satıyor?
Yalnızca Atatürkçülük.
Bununla iktidara gelinemeyeceğini bilecek kadar yaşı başı var ama bir kör umut...
Çünkü başka lafı yok. Çıkmıyor.
Üretemiyor.
"Esas olarak" CHP'ye ve altılı masaya giydiriyor.
Fakat mecbur kaldığı için de dönüp iktidara çatıyor.
Altılı masaya çok kızmış, "Benim vaatlerimi çalmışlar" demiş...
Çünkü masanın metninde laiklik kavramı yok, eğitim yok, cemevleri yok.
İşin kötüsü Atatürk de yok!
Üç yerde geçiyormuş, Atatürk Orman Çiftliği ve iki kere de Atatürk Havalimanı.
Fakat "Ben kazanamazsam Kılıçdaroğlu kazansın isterim" diyecek kadar da "biraz daha" düşmüş...
O zaman niçin parti kurdun, niçin adaylığını koymaya çalışıyorsun?

***

Sonuç olarak, Muharrem İnce ne yapıyor?
Ne yaptığını kendisi de biliyor mu?
Üzülmesin. Tarihe geçti.
İsim bırakacak. Ansiklopedide madde olacak.
Ekrem Alican ya da Osman Bölükbaşı ne kadar oldularsa o kadar.
İsterse "Turhan Feyzioğlu kadar" diyeyim de sevinsin.
Yoksa Ferruh Bozbeyli mi demeliydim?

***


YEMEK NE VAR?
"Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı'nın haramzade sofralarına karşı Hazret-i İbrahim'in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalık arttıkça bereketi artan Halil İbrahim sofrasını kuruyoruz."
Kemal Kılıçdaroğlu

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