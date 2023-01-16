İyi Parti mizah şaheserleri yaratıyor.Çok önemli gerçekleri dile getiriyorlar...ya dafalan da diyebilirlerdi.Slogan atıyorlar:Peki şu an Türkiye'yi yönetenler hangimillettendir?Uzaylı olabilirler mi?Onları kim seçmiştir, Andromeda sakinleri mi?Meral Hanım kendi resmini de koydurmuş:Bu demektir ki cumhurbaşkanı yakışmaz.Ne yani, padişah mı yakışacaktı?Hayır. Cumhurbaşkanı olur ama göstermelik... Şöyle orta yaşlı, kır saçlı, hafif göbekli, emekli bir bürokrat olur. Örneğin bir paşa... Genelkurmay başkanlığından gelecek...Ya da Anayasa Mahkemesi'nden.Ecevit'in demokratlık anlayışı da ancak o kadarına yetiyordu...Ne zaman sorun çıksa, mahkeme başkanını cumhurbaşkanı yapmaya çalışırdı.Eh, sivildi ya!Yeter kisürsün...Asker olmazsa sivil olsun, yeter ki millete yutturalım.Yüzündeyazan siviller de var. Onları mı tercih edelim?Biraz "oluyor ama üstünde durmayacaksınız!

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Oldu olacak, ya gene Ahmet Necdet Sezer'i öne sürseydiniz, ya da kedi Şero'yu.Muazzez İlmiye Çığ dedik, beğenmediniz.Oysa Altan Öymen gibi çok zeki adaylar da var elinizde...

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Ülkemizde ittifaktan bol bir şey yok ya, Emek ve Özgürlük İttifakı da var.TİP, EMEP, EHP, TÖP ve SMF'den oluşuyor.TİP'i anladık da, ötekileri bilen yok.diyeceklermiş.Nasıl diyecekleri merakla bekleniyor.Bir kadın aday göstereceklermiş, yani Gülten Kışanak.Alırlar, alırlar...Fakat HDP ile TİP arasında anlaşmazlık varmış.

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Amaç, seçimi ikinci tura bıraktırmak.Ve masayla pazarlığa oturmak.Canım, birinci turdan önce de olabilirmiş pazarlık...İmamoğlu olmaz, Davutoğlu olmaz, Karamollaoğlu hiç olmaz, peki kim olacak ortak aday?Elbette Kemal Bey.Bakarsınız Türkiye'ye sosyalizmi bile getirir!

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Bir ittifak daha vardı yahu, TKP, TKH, SP ve DH ittifakı... Sosyalist Güç Birliği...

Onlar acaba amansız oy güçleriyle kimi destekleyecekler?

Muharrem, Mustafa ve Ümit'ten de ayrı saçmalıklar bekleriz. Daha keyifli olur.

Seçimden sonra tarihe karışacaklar, vakit varken eğlenelim.

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FIKRA KÖŞESİ

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek'in oyu yüzde 8.5"

Aydınlık gazetesi

"Genel merkezimizin yaptığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı."

Fatih Erbakan, YRP Genel Başkanı