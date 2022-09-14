Lumpenler bir yandan birbirlerini öldürüyorlar, bir yandanolarak da kendi kendilerini...Bir tür intihar ama farkında bile olmadan.Hayatlarına son vermek için seçtikleri gözde mekânlar, bildiğiniz gibi Şile ve Kilyos kıyılarıdır.İstanbul'a ulaşamayanlar için de göletler ve sulama kanalları.Eskiden Fırat, Kızılırmak falan gibi nehirlerimiz de bu işe yararlardı ama artık gözden düştüler. Türkülerde kaldılar.uyarısını şehirliler ciddiyealırlar, tehlikeden çok dayasaktan korkarlar. Bir şeyintehlikeli olmasından çokyasak olması tehlikelidir.Lumpen aldırmaz.Deniz kıyısında dip dalgası,falan, böyle şeylere kafası basmaz.Gazete de okumadığı içinbile olmaz.Sulama kanalına girer, serinler ve tatlı suda, yüzme de bilmediği için, boğulur.Tehlikeli ve yasaktır ama girer. Kural tanımaz. Ölçü bilmez.mabela görmez.Polis de vardır ama aldırmaz.Sıcaklıyor garibim...Daha uyanık geçineni kamyon kasasını suyla dolduruyor, atlıyor cup diye.Come to bilmemnere!..Neden gelelim yavrum senin oraya, cesedini karaya taşımak için mi?

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Yalnızca Adana'da bu yaz 28 kişi sulama kanalında can vermiş.Olabilir. Kalan 85 milyon bizimdir.Toplarsan, 10 yılda 288 kişi boğulmuş kanallarda.Gazeteler haberidiye veriyorlar.Acı falan değil.Trafikte daha çok insan ölüyor.kurban gidenleri de bir sayınbakalım, düğünde vurulandamatları, kavga ayırmakisterken bıçak yiyenleri,kadın dövene müdahaleedip onu erkek öldürenedönüştürenleri...

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Kanalda yüzen gençlerden İbrahim şöyle demiş:Ne yapsın çocuk, sıcaklıyor...Bu çocuklar ölecekler.Yazık mıdır değil midir, siz karar veriniz.