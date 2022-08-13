Temmuz ve ağustos aylarında oynanan futbol maçlarından hayır gelmez.

Yalnız hazırlık maçlarından değil, resmi maçlardan da gelmez.

Hava sıcaktır, takım henüz oturmamıştır, hoca yabancıdır, oyuncu denemek zorundadır vb.

Fatih Terim, Galatasaray'ı Diyarbakır'a deplasmana götürmüştü de, kırk derecede oynanan maçta niçin berabere kaldıklarını soranlara, "Çocukları ölmeden geri getirdiğime şükredin" demişti...

Nitekim, büyük dedikleri takımların çoğu "göz doldurmuyor"...

Dolduracaktır, hele sonbahar gelsin.

Hele şu utanmadan "süper" olduğu iddia edilen "kötü futbol curcunası" biraz yerine otursun...

***



Fakat yaygara neden?

Bekle bizi Viyana...

Sen bizi iyi tanırsın Viyana...

Bizi anneannene sor Viyana...

Savulun, geliyor Kara Mustafa...

Hayrola, finale falan mı kaldık?

Ne oldu? İlk maçın rahatlığıyla "adeta" bir antrenman maçına çıktık, tel tel döküldük, berabere kaldık, tur atladık geldik. Hepsi bu.

Fener'in atladığı tur, bilmem kaçıncı "ön eleme" turu.

Ne oldu? Alt tarafı "play-off"a kaldı.

Onu da geçebilirse gruplara, yani asıl maçlara kalacak.

Oynanan küme de eski UEFA Kupası ha... Yeni adıyla Avrupa Ligi...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın birinci kümesidir.

Orada dikiş tutturamadık.

UEFA Bilmemnesi, Avrupa'nın ikinci kümesidir.

Ayıp olmasın diye "Konferans Ligi" dedikleri de, üçüncü küme.

(Bundan daha "alakasız" bir isim bulunamazdı...) Maşallah oralarda da harikalar yaratıyoruz.

Şimdi Viyana'dan popomuza baka baka dönsek bile Konferans garantiymiş...

Avrupa Avrupa duy sesimizi... İşte bu Türklerin ayak sesleri...

Bir de vizeyi kaldırsalar.

***

Bari bu sefer Merzifonlu'nun yaptığı hatayı yapmayın, Kahlenberg tepesini sağlam tutun da, oradan Leopold'un baskınını yemeyin.

Padişahın dediği gibi, "Siz bilürsüz, lakin size maliyetlü gelür, sonra muazzep olursuz, maazallah kelle kaybedersüz!"

İpucu: O kelle Portekizce konuşuyor ve sallantıda...

***



PEKİ PARTİ BAŞKANI OLUR MU?

"Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben cumhurbaşkanı adayı değilim." Meral Akşener