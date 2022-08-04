Biz onu Orta Anadolu'da ambalaj sanayii kenti kuracak sanıyorduk...Öyle demişti...Yoktan mı var edecekti, mevcut kentlerden birini mi alıp geliştirecekti, orasını karanlıkta bırakmıştı.Bu kentte yurtdışından doktoralı 25 bin gencimiz çalışacaktı.O tarihte yurtdışından doktoralı genç sayımız 500 kadardı...Bu doktoralı gençler, herhalde deliyle cinsel ilişki kurdukları için, tezgâhtarlık yapacaklar, fabrikada paketleme işinde çalışacaklardı.Şanghay'dan mal getirtip, paketleyip paketleyip Bakü'ye göndereceklerdi...Bu paketleme işini Çinlilerin niçin kendilerinin yapmadıkları, niçin bize bırakacakları da belli değildi.Bu zırvayı kimse yutmadı.Zatenuydurulmuştu.O da hemen unuttu ve bir daha da hiç sözünü etmedi.

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Şimdi yeni bir balon şişirmiş.Erzurum bölgesiniolarak ilan edecekmiş.Bu bölgede et ve deri işleme tesisleri, yem fabrikaları, tarım aletleri üretimi olacakmış.Dokuz ilde.CHP, Erzurum'dan milletvekili çıkaramıyor.Bakalım bu numara işe yarayacak mıdır?

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sık sık söylüyorlar.Yani CHP, Erzurum ve Sivas kongrelerine sahip çıkıyor, el koyuyor.Partinin ilk kurultayını öyle sayacak kadar...Biri onlara, o kongrelerde padişahçıların da,da bulunduğunu söylemeli.kazandı ama en aykırı fikirler de önesürüldü.Yani, demokratik bir ortamdı.Bugünkü CHP'de demokrasinin d'sini arayınız ki bulasınız.Sıkıysa karşı çıkın Kılıçdaroğlu'na...Adam o kadar demokrat ki,diye bu yıl kurultay bile yapmıyor!Sonra da utanmadansuçluyor.

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Oxford Üniversitesi, Türkiye'nin "dünyada en fazla yalan habere maruz kalan ülke" olduğunu saptamış.

Türkiye'deki haber bombardımanının yüzde 49'u yalanmış!

Sosyal medya hesaplarının da yarıdan fazlası sahte.

Bir de politikacıların yalan üretimini ölçsünler.

Kimin birinci çıkacağını merak ediyor musunuz?

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BUGÜN DODURGA YARIN KADIRGA

"Türkiye Değişim Partisi'nin sandığa girdiği ilk seçim Dodurga'dır. O Dodurga'daki bereketli oylar geleceğin inşallah müjdecisidir."

Mustafa Sarıgül (Dodurga'da 1411 seçmenden 14'ünün oyunu alan partinin lideri...)