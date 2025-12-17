2026 asgari ücrette geri sayım? Yeni zam ne kadar olacak? 3. toplantı detayı
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret için gözler 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, 'Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız.' dedi. Bu sene asgari ücret zammının son dakikaya kalmaması, üçüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar konuşuluyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 07:35