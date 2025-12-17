2026 asgari ücrette geri sayım? Yeni zam ne kadar olacak? 3. toplantı detayı

ŞİMŞEK: "ÇALIŞANIN VE EMEKLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, yaptığı konuşmada, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112'den 518 dolara yükseldi" dedi.