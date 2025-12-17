Viral Galeri Viral Tıkla 2026 asgari ücrette geri sayım? Yeni zam ne kadar olacak? 3. toplantı detayı

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret için gözler 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, 'Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız.' dedi. Bu sene asgari ücret zammının son dakikaya kalmaması, üçüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar konuşuluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 07:35
Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın yapılacak toplantı ile devam edecek. Bu sene işçi tarafı Türk-İş'in yer almadığı Asgari Ücret Komisyonu perşembe günü ikinci kez bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesinde asgari ücret zam oranının ne zaman belirleneceği merak konusu oldu.

3. TOPLANTI DETAYI!

Geçmiş yıllarda zam oranı 4. toplantıda çıkarken bu sene asgari ücretin daha erken belirlenebileceği yönünde beklenti oluştu. İşte asgari ücrete dair tüm detaylar...

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞÇİ TARAFIYLA DİYALOG SÜRECEK MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını hatırlatan Bakan Işıkhan, ilk toplantının 12 Aralık'ta yapıldığını belirterek, "Asgari ücret görüşmeleri kapsamında işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

ŞİMŞEK: "ÇALIŞANIN VE EMEKLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, yaptığı konuşmada, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112'den 518 dolara yükseldi" dedi.

