Mehmet Akif Ersoy’un tacizine uğramıştı! Kirli düzeni tek tek ifşa etti: Kenan Tekdağ biliyordu
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eski spiker Nur Köşker, Ersoy ile yaşadıklarını anlattı. Köşker, Habertürk'te dönen tüm dolaplardan en tepedeki isim olan Kenan Tekdağ'ın haberi olduğunu iddia etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:11