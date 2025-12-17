Viral Galeri Viral Liste Hava durumu raporu: Yağış yok, sis ve don uyarısı! İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçerken; diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey kesimler ile kıyı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR İÇİN KRİTİK TARİH: 29-30 ARALIK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Adil Tek'in A Haber'e yaptığı değrelendirmelere göre, İstanbul için kısa vadede kar yağışı beklentisi olmadığını belirterek, uzun vadeli tahminlere dikkat çekti.

Tek'e göre, 29-30 Aralık tarihleri civarında bir soğuk hava girişi ihtimali bulunuyor. Bu durumun kar yağışına dönüşebilmesi için "polar vortex" olarak adlandırılan kutupsal girdabın bozulması gerektiğini vurgulayan Tek, Avrupa üzerinde oluşan yüksek basınç alanının bu süreci tetikleyebileceğini ifade etti. Mevcut tahminlerde, yüksek basıncın doğusundan Türkiye'ye doğru soğuk hava akışı görüldüğünü aktardı.

İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ HAVA, GECELERİ SOĞUK

İstanbul'da bugün havanın güneşli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tek, gündüz sıcaklıklarının 10-12 derece arasında seyrettiğini, gece saatlerinde ise sıcaklığın 3-4 dereceye kadar düştüğünü belirtti. Bu durumun, kuzeyden gelen soğuk hava akışının etkisiyle oluştuğunu dile getirdi.

