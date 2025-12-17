Hava durumu raporu: Yağış yok, sis ve don uyarısı! İstanbul’da kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçerken; diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:33