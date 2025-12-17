Hava durumu raporu: Yağış yok, sis ve don uyarısı! İstanbul’da kar yağacak mı?

Tek'e göre, 29-30 Aralık tarihleri civarında bir soğuk hava girişi ihtimali bulunuyor. Bu durumun kar yağışına dönüşebilmesi için "polar vortex" olarak adlandırılan kutupsal girdabın bozulması gerektiğini vurgulayan Tek, Avrupa üzerinde oluşan yüksek basınç alanının bu süreci tetikleyebileceğini ifade etti. Mevcut tahminlerde, yüksek basıncın doğusundan Türkiye'ye doğru soğuk hava akışı görüldüğünü aktardı.