O ülkelerden ABD'ye giriş yasaklandı: Trump'tan yeni liste!

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü seyahat yasağını önemli ölçüde genişleterek, aralarında Suriye'nin de bulunduğu yedi ülkenin vatandaşları ile Filistin Yönetimi pasaportu taşıyan kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasakladı. Peki listede başka hangi ülkeler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:00
ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle seyahat yasağını benzeri görülmemiş şekilde genişletti. Yeni karar, on milyonlarca insanı etkilerken, Beyaz Saray'dan gelen gerekçeler ve hedef alınan gruplar tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü aldığı kararla seyahat yasağını sert biçimde genişletti. Yeni düzenleme ile birlikte, yalnızca vatandaşlıkları nedeniyle ABD'ye girişleri kısıtlanan ülke sayısı yaklaşık 40'a yükseldi. Karar, bazı ülkelere tam, bazılarına ise kısmi yasaklar getirilmesini öngörüyor.

Trump yönetimi aynı zamanda Batılı ülkelerden yapılan rutin seyahatler için de prosedürleri sıkılaştırdı. Beyaz Saray, bu adımı "önleyici güvenlik tedbiri" olarak tanımladı.

BEYAZ SARAY'DAN SERT GEREKÇE: 'TEHDİT OLUŞTURABİLECEK YABANCILAR'

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bildiride, Amerikalıları "tehdit etmeyi amaçlayan" yabancıların ülkeye alınmayacağı açıkça ifade edildi.

Bildirgede ayrıca, ABD'ye gelen ve ülkenin kültürünü, hükümetini, kurumlarını veya kurucu ilkelerini zayıflatmayı ya da istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kişilerin de engelleneceği vurgulandı.

GÖÇ KARŞITI POLİTİKA SERTLEŞİYOR: TON DAHA DA YÜKSELDİ

Göçmen karşıtlığını siyasi kimliğinin merkezine yerleştiren Trump, bu kararla birlikte kitlesel sınır dışı uygulamaları hızlandırırken, özellikle beyaz olmayan göçmenlere yönelik söylemini de sertleştirdi.

Trump'ın son dönemde mitinglerde ve açıklamalarda kullandığı ifadeler, insan hakları savunucuları tarafından "ayrımcı ve dışlayıcı" olarak değerlendiriliyor.

FİLİSTİN PASAPORTU DETAYI: FİİLİ YASAK RESMİLEŞTİ

Trump yönetimi, İsrail ile dayanışma çerçevesinde, Filistin devletinin bazı Batılı ülkeler tarafından tanınmasına karşı sert tutum alıyor. Bu kapsamda, Filistin Yönetimi pasaportu taşıyan kişilere yönelik seyahat kısıtlamalarının fiilen uygulandığı, son kararla birlikte ise resmileştiği belirtiliyor.

AFRİKA VE ASYA'DAN ÇOK SAYIDA ÜLKE LİSTEDE

Yeni tam seyahat yasağı, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden bazılarını ve Güneydoğu Asya'dan bir ülkeyi kapsıyor. Bunun yanı sıra, Afrika'nın en kalabalık ülkesi dahil olmak üzere birçok ülkeye de kısmi seyahat kısıtlamaları getirildi.

Bu karar, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde alınması nedeniyle ayrı bir tartışma yarattı.

DÜNYA KUPASI ÇELİŞKİSİ: SPORCULAR VAR, TARAFTARLAR YOK

Trump yönetimi, futbolun en büyük organizasyonu için sporcuların ABD'ye kabul edileceğini duyurdu. Ancak yasaklı ülkelerden gelecek taraftarlar için herhangi bir güvence verilmedi.

ABD'NİN ESKİ ORTAKLARI DA LİSTEDE

Kısmi kısıtlamalara maruz kalan ülkeler arasında, ABD'nin Afrika'daki önemli ortakları da bulunuyor: Senegal, Angola, Zambiya.

Bu ülkeler, Joe Biden yönetimi tarafından demokrasiye bağlılıkları nedeniyle övülmüş ve stratejik iş birliği yapılan devletlerdi.

TEPKİ GECİKMEDİ: 'TOPLU CEZALANDIRMA' ELEŞTİRİSİ

Mültecilere destek veren Hristiyan kökenli Global Refuge kuruluşu, kararın savunmasız insanları daha büyük tehlikelere sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Kuruluşun Başkanı Krish O'Mara Vignarajah, "Güvenlik dili kullanılarak, bireysel değerlendirme yerine tüm toplumları cezalandıran bir politika uygulanıyor" dedi.

'PİSLİK ÜLKELER' SÖYLEMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Trump, son dönemde kullandığı sert ifadelerle de tepki çekiyor. Geçen hafta yaptığı bir konuşmada ABD'nin "pislik ülkelerden" göçmen aldığını söyleyen Trump, bunun yerine Kuzey Avrupa ülkelerini örnek gösterdi.

Ayrıca, ABD'de yaşanan bir yolsuzluk skandalı sonrası Somalililer için kullandığı ifadeler de büyük yankı uyandırdı.

AFGANLAR İÇİN KAPI TAMAMEN KAPANDI

Trump, geçen ay Afganlara yönelik yasağı daha da genişleterek, Taliban'a karşı ABD ile birlikte savaşmış Afganları kapsayan kabul programını da sona erdirdi.

Bu karar, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı belirtilen bir Afgan gazisinin Washington'da iki Ulusal Muhafız askerini vurmasının ardından alındı.

TEK İSTİSNA: BİR ÜLKE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Beyaz Saray, başlangıçta hedef alınan ülkelerden biri için "önemli ilerleme" kaydedildiğini kabul etti: Türkmenistan.

Bu ülkenin vatandaşları yeniden ABD vizesi alabilecek, ancak yalnızca göçmen olmayan statüde.

Trump'ın son kararıyla tam giriş yasağı uygulanan ülkeler şunlar:

  • Suriye

  • Burkina Faso

  • Mali

  • Nijer

  • Sierra Leone

  • Güney Sudan

  • Laos

Bunlara ek olarak, daha önce de tam yasak kapsamında olan ve hâlâ listede bulunan ülkeler:

  • Afganistan

  • Çad

  • Kongo Cumhuriyeti

  • Ekvator Ginesi

  • Eritre

  • Haiti

  • İran

  • Libya

  • Myanmar

  • Sudan

  • Yemen

  • Somali

Önemli not:

  • Filistin Yönetimi pasaportu taşıyan kişiler de fiilen ve resmen ABD'ye girişten men edilmiş durumda.