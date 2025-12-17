O ülkelerden ABD’ye giriş yasaklandı: Trump’tan yeni liste!

BEYAZ SARAY'DAN SERT GEREKÇE: 'TEHDİT OLUŞTURABİLECEK YABANCILAR'

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bildiride, Amerikalıları "tehdit etmeyi amaçlayan" yabancıların ülkeye alınmayacağı açıkça ifade edildi.

Bildirgede ayrıca, ABD'ye gelen ve ülkenin kültürünü, hükümetini, kurumlarını veya kurucu ilkelerini zayıflatmayı ya da istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kişilerin de engelleneceği vurgulandı.

GÖÇ KARŞITI POLİTİKA SERTLEŞİYOR: TON DAHA DA YÜKSELDİ

Göçmen karşıtlığını siyasi kimliğinin merkezine yerleştiren Trump, bu kararla birlikte kitlesel sınır dışı uygulamaları hızlandırırken, özellikle beyaz olmayan göçmenlere yönelik söylemini de sertleştirdi.

Trump'ın son dönemde mitinglerde ve açıklamalarda kullandığı ifadeler, insan hakları savunucuları tarafından "ayrımcı ve dışlayıcı" olarak değerlendiriliyor.