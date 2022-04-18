Son günlerde gene birrüzgarı esiyor... Zorla estiriliyor... Kuruluş yıldönümü müymüş neymiş...Kendini solcu sanan bazı Kemalistler akıllanmaya hiç niyetli olmadıklarını bir kere daha kanıtladılar.Ezberlerini papağan gibi tekrarlıyorlar.Bu işin sevinilecek tek yanı, enstitünün bir tık ötesi olan Ecevit'inzırvasına kendi küçük partisinin dışında (DSP) kimsenin sahip çıkmaması. (Altılı masada niçin bulunmadıklarını da anlayamadık, iskemle sokuşturacak yer mi kalmamıştı?)Kendi gazeteleri bile ciddiye almadığı için internet sitelerinden birinde yayınlandı:(Ortada enstitü kalmadığına göre neyi ziyaret ediyorlar, "sit alanını" mı?)Etkinlik falan da yapılıyormuş.Bu etkinliklerde, CHP milletvekili Yıldırım Kaya,demiş... (Peki "eskiden" restore etmek nasıl oluyor?)Hem de yüzyıllarca.Fakat aynı etkinlikte konuşan gene CHP milletvekili Utku Çakırözer dediyerek çekince belirtmiş.Çok şükür genel başkanı gibidiye zırvalamamış.İki mebus birbiriyle çelişiyor ama çelişki CHP'nin yabancı olduğu bir durum değildir.Bir deprojeleri varmış!

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Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar.Ezber okuyorlar.Köylüyü köyünde tutmak için tasarlanmış enstitüye şimdi bir deokulu mu ekleyecekler?Kardeşim, siz köylünün sanayi işçisine dönüşmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz?O zamanlar istememiştiniz...Peki sanayileşme ve kalkınma nasıl sağlanacaktı?Onu karşıdevrimciler yapardı ancak!Toplumda hareketlilik arzu edilmiyordu.Şimdi gidin de köylüyüedin bakalım dünyadan...Televizyon seyretmesini önleyin, cep telefonlarını toplayın...1940 yılına dönün.Bu ancak kötü TV dizilerinde mümkündür.Hemdiye şişineceksiniz,hem de köylünün sanayi proletaryasınadönmesine engel olacaksınız...Köyde otursunlar, marangozluk etsinler, ama Sophokles okusunlar, Mozart dinlesinler.Enstitünün yolunu da köylü yapsın, binasını da. Eğitmenin maaşını da ödesin. Hem de zorla.Bununla seçim kampanyasına çıkın, bakalım ne olur?Baksanıza, sizin kafanızda bir sansürcü, altmışlı yıllarda bir Yeşilçam filmini yasaklatmışmış, yeni öğrendik: Kilyos kıyısından denize girip yüz metre yürüyorlar, oranın sığ olduğu anlaşılıyor, çıkarma yapacak Rus donanmasına yol gösterir!Hem de yüzyıllarca ha...Uzaylılar gelecekler, bir de bakacaklar ki Türk köylüsü mandolin çalıyor.Belki Mars'ta da bir enstitü açarız canım.