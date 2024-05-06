Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali "Yıllar acımamış" dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.