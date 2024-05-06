HaberlerGaleriHababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali "Yıllar acımamış" dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali "Yıllar acımamış" dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı
"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, oyuncularıyla hepimizin hafızalarında kazındı. Filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçları ile tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu ise Talip Güran'dı. Oyunculuğu bırakan Güran'ın hayatını araştıranlar ise bir hayli şaşırıyor. Usta isim şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Talip Güran'ın yıllar sonraki hali...
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Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:00Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:01