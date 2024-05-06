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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali "Yıllar acımamış" dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali "Yıllar acımamış" dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, oyuncularıyla hepimizin hafızalarında kazındı. Filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçları ile tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu ise Talip Güran'dı. Oyunculuğu bırakan Güran'ın hayatını araştıranlar ise bir hayli şaşırıyor. Usta isim şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Talip Güran'ın yıllar sonraki hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:01
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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali Yıllar acımamış dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

Hababam Sınıfı'nın beşinci halkası, "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor," izleyicilere birbirinden komik anlar yaşatmıştı. Filmin unutulmaz karakterlerinden biri olan Kıvırcık Ömer'i canlandıran Talip Güran, başarılı oyunculuğu ve kıvırcık saçlarıyla hafızalarda yer etmişti.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali Yıllar acımamış dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali Yıllar acımamış dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

Filmin romantik yakışıklısı kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran'ın son halini görenler ise bir hayli şaşırıyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali Yıllar acımamış dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

TAHTA SANDALYE SATIYOR

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali Yıllar acımamış dedirtti! Mesleği herkesi şaşırttı

Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte başta Talip Gürkan olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi...