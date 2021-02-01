01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Sağ kulağının üstüne yatacak
ENGİN ARDIÇ
Sağ kulağının üstüne yatacak

Sağ kulağının üstüne yatacak

01.02.2021, Pazartesi
Kimse boşuna sevinmesin: Bütün bu olup bitenler Muharrem'i iktidara getirmez.
CHP de yıpranır ama sanıldığı ya da umulduğu kadar zararlı çıkmaz.
Hadi şöyle diyelim: CHP yüzde 20, Memleket Partisi yüzde 5... Oy oranı olaraktan...
Öyleyse bütün bunlar ne anlama geliyor?
"Siyasi magazin malzemesi" oluyor, hani Şeyma'nın boşanması gibi.

***

Sevgili kardeşim Mahmut Övür merak ediyor:
Acaba Muharrem İnce HDP'yle arasına mesafe koyar mı?
İlahi Mahmut, İnce'nin derdi HDP değil ki, CHP içindeki HDP...
Ayrılıkçı Kürtler'le arasına mesafe koyacak adam, "seçime birkaç ay kala ittifak düşünebilirim" demez.
Onun bozulduğu, HDP'yle ittifak yapılması değil, bunun erken açık edilmesi.
Atatürkçü adam, şeriatçılarla da ittifak düşünmez.
Muharrem İnce'nin ufku, ne yazık ki, CHP genel başkanlığıyla sınırlı.
"Kemal Bey'in yerine ben geçeyim"den öte hiçbir konuda net değil.
Örneğin dış politikası nedir?
Amerika'ya kafa mı tutacak, boyun mu eğecek?
Mahmut Övür'ün deyimiyle "üstünü örtüp zamana bırakacak"...
Başörtüsü konusunda net bir tavır takınacak mı?
Hayır. Onu da geçiştirecek.
Dikkat ederseniz, Ayasofya'ya namaz kılmaya gitti ama namazı Ayasofya'da kılmadı.
Sultanahmet Camii'nde de kılmadı.
İkisini ortalayıp "parkta" kıldı!
Böylece hem kılmış oldu hem de kılmamış.
Sağdan sorarlarsa "işte kıldım ya"...
Soldan sorarlarsa "kılmadım ki"...
Bizi enayi yerine koymak istiyorsa kendi bileceği iştir ama oy moy verecek değiliz.

Seçime giremiyorlar bile
Yüksek Seçim Kurulu, bugün itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamış.
Listede ne Gelecek Partisi var ne de Deva Partisi!
Genç Parti bile var, Komünist Partisi bile var, onlar yok.
Çünkü illerin en az yarısında örgütlenmelerini tamamlamamışlar ve dolayısıyla kongrelerini de yapmamışlar.
YSK bu kararını seneye elbette gözden geçirecek. Durumlarına bakacak.
Fakat hani 2021 içinde bir erken seçim olsa, örneğin Meral Hanım'ın sıktığı siyasi palavralara göre haziran ayında, ne GP var ne DP...
İktidara zarar verir umuduyla bunların reklamını yapmaya çalışan basın hamşolarına saygılarımızla duyurulur. Ama zarar yok, boşuna nefes tüketmekten vergi almıyorlar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ne olmak ihtimali var? 31.01.2021 Pazar
HDP kapatılırsa CHP kazanır 30.01.2021 Cumartesi
İnce çelişkiler 29.01.2021 Cuma
Yüzünüz değişir 28.01.2021 Perşembe
Peynir gemisi yürütenler 27.01.2021 Çarşamba
Haybeden “distopya” 25.01.2021 Pazartesi
Kamala Hanım’ın eteği 24.01.2021 Pazar
Memleket meselesi 23.01.2021 Cumartesi
Merhumenin tokadı 22.01.2021 Cuma
Kakara kukara 21.01.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA