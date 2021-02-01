Kimse boşuna sevinmesin: Bütün bu olup bitenler Muharrem'i iktidara getirmez.CHP de yıpranır ama sanıldığı ya da umulduğu kadar zararlı çıkmaz.Hadi şöyle diyelim: CHP yüzde 20, Memleket Partisi yüzde 5... Oy oranı olaraktan...Öyleyse bütün bunlar ne anlama geliyor?" oluyor,hani Şeyma'nınboşanması gibi.

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Sevgili kardeşim Mahmut Övür merak ediyor:Acaba Muharrem İnce HDP'yle arasına mesafe koyar mı?İlahi Mahmut, İnce'nin derdi HDP değil ki, CHP içindeki HDP...Ayrılıkçı Kürtler'le arasına mesafe koyacak adam, "" demez.Onun bozulduğu, HDP'yle ittifak yapılması değil, bunun erken açık edilmesi.Atatürkçü adam, şeriatçılarla da ittifak düşünmez.Muharrem İnce'nin ufku, ne yazık ki, CHP genel başkanlığıyla sınırlı."den öte hiçbir konuda netdeğil.Örneğin dış politikası nedir?Amerika'ya kafa mı tutacak, boyun mu eğecek?Mahmut Övür'ün deyimiyle ""...Başörtüsü konusunda net bir tavır takınacak mı?Hayır. Onu da geçiştirecek.Dikkat ederseniz, Ayasofya'ya namaz kılmaya gitti ama namazı Ayasofya'da kılmadı.Sultanahmet Camii'nde de kılmadı.İkisini ortalayıp "" kıldı!Böylece hem kılmış oldu hem de kılmamış.Sağdan sorarlarsa ""...Soldan sorarlarsa ""...Bizi enayi yerine koymak istiyorsa kendi bileceği iştir ama oy moy verecek değiliz.Yüksek Seçim Kurulu, bugün itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamış.Listede ne Gelecek Partisi var ne de Deva Partisi!Genç Parti bile var, Komünist Partisi bile var, onlar yok.Çünkü illerin en az yarısında örgütlenmelerini tamamlamamışlar ve dolayısıyla kongrelerini de yapmamışlar.YSK bu kararını seneye elbette gözden geçirecek. Durumlarına bakacak.Fakat hani 2021 içinde bir erken seçim olsa, örneğin Meral Hanım'ın sıktığı siyasi palavralara göre haziran ayında, ne GP var ne DP...İktidara zarar verir umuduyla bunların reklamını yapmaya çalışan basın hamşolarına saygılarımızla duyurulur. Ama zarar yok, boşuna nefes tüketmekten vergi almıyorlar.