Washington'daki devir-teslim töreni, Türk basınında çok çeşitli açılardan irdelendi...İç politika, dış politika, uluslararası ilişkiler... "" bile araştırıldı ("" nasıl oluyor, şunu da bir anlatsalar...)Bunların içinde en çarpıcı olanı, bayanların kılık kıyafetleri.Oscar töreni gibi maşallah...Bayanlar dediğim, Jill Biden, Kamala Harris, Melania Trump, hatta Nancy Pelosi ve hatta programa katılan "" Michelle Obama ve Hillary Clinton.Bu konu elbette "" için önem taşıyor ama biz "" yönelik bir boyutunu da belirtelim: Jill Biden'ın ayakları düzgün, buna karşılık Melania Trump'ın ayakları, kocasının ırkçı politikaları gibi çok çirkin. Buruş kırış, damarları çıkmış vb.Yaşlı bayanlardan hoşlanan Emmanuel Macron herhalde bu konuda da bir değerlendirmede bulunmuştur.

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Jill Hanım, Alexandra O'Neill tasarımı bir takım giymiş, mantosu ve eteği mavi...5 bin 500 dolarmış.Çanta Tyler Ellis yapımı, 1450 dolar.Ayakkabılar ucuz, Jimmy Choo marka, 650 dolar.Yaa, gördünüz mü?Bu, solcunun eşi.Melania Hanım sağcının eşi olduğu için ayakkabısı daha pahalı: 795 dolar... Üstelik Christian Loboutin, aşağısı kurtarmıyor...Güneş gözlüğü Veneta, 440 dolar.Ceketi Chanel, 5 bin 600 dolar.Fakat çanta timsah derisi ve de Hermes, 70 bin dolarmış!Oysa Amerikan milleti aç, aç...

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Gerisini boşverin. Nancy Pelosi emekli bayan öğretmen gibi giyinmiş. Milli marşı okuyan Lady Gaga bayrak renklerine bürünmüş, lacivert ve kırmızı. Lakin Schiaparelli tasarımıymış. 1989'da Fransızlar soprano Jessye Norman'a söyletmişlerdi, işte kalite farkı.Türkiye'deki kekolara bilmemkaç bin dolardan bilet satan Jennifer Lopez, Chanel'den beyaz uzun bir ceket ve payetli geniş paçalı pantolon giymiş, fırfırlı ipek bluz...Bizim açımızdan önemli olan, değerli Türk yorumcularının gizli kodları nasıl okudukları.Jill Hanım, mavi renkli elbisesiyle "Melania Hanım da siyah elbisesiyle yenilgiyi kabul etmiş oluyor.Kamala Hanım tam bir militan: Mor giymiş.Michelle Hanım da mürdüm rengi.Jill Biden, kıyafetini Chanel ya da Oscar De La Renta gibi fiyakalı yerlerden değil, New York'un ara sokaklarında bir "" olan Markarian'dan seçmiş, eh bu da Biden ailesinin Amerikan toplumuna vaat ettiği "" söylemiyle bire bir örtüşüyormuş...

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Bunlar bu kafayla yakında Bay Kemal'in kravatı, Bayan Meral'in tayyörü, Bay Ali'nin gömleği, Bay Abdullah'ın paçasından da çok derin sosyoekonomik ve de alafortafonik anlamlar çıkarırlar...Mahmutpaşa'dan ucuz ceket, Karakaş'tan ucuz ayakkabı alanlar, alışverişini Bim ya da A101'den yapanlar da atı alır, Üsküdar'ı geçerler.Bir zamanlar elinde sepet Gima'da kasa kuyruğuna girenler de vardı ama tutturamadılar.